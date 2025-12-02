Campedrinos cierra el 2025 con un mega concierto en el Opera

Campedrinos, el dúo formado por Sergio Prada y Agustín “Agus” Sosa, se prepara para el gran cierre de su ciclo artístico de 2025. Tras un año intenso lleno de lanzamientos y colaboraciones inesperadas, el broche de oro será el show del 6 de diciembre en el Teatro Opera (Av. Corrirenes 860, CABA). El concierto no sólo repasará temas emblemáticos, sino que presentará la nueva impronta musical del dúo, incluyendo su reciente single pop, Qué Hubiera Pasado, grabado junto a Natalie Pérez, que refleja su expansión artística hacia la fusión de géneros.

Campedrinos grabó + Zambas Románticas con Agus Bernasconi.



En una entrevista exclusiva, Sergio y Agus hicieron un balance de un 2025 que superó todas sus expectativas. "Fue un año muy intenso, muchas cosas que siempre quisimos o soñábamos o buscábamos se dieron como todas juntas", comentó Sosa visiblemente emocionado. El dúo destacó las importantes colaboraciones que concretaron, como la grabación con artistas consagrados como Los Nocheros y Jorge Rojas, y el cruce con figuras del pop como Pérez y Milo J.

"El corazoncito va a 1.000 revoluciones porque no llegábamos a procesar algo lindo que nos había pasado y aparecía una noticia mejor. Así fue todo el año", agregó Agus. Sergio, por su parte, afirmó que están "viviendo el sueño" que proyectaron desde chicos, confirmando que en 2026 cumplirán el anhelo de estar presentes en el Festival de Cosquín y Jesús María el mismo año. Aquí la entrevista completa:

La seriedad del oficio

Detrás de este éxito, Campedrinos subraya una filosofía de trabajo profesional y compromiso, cimentada desde sus inicios con los shows en cumpleaños de 15. "Entendemos que este ambiente va de la mano con muchas otras cosas, pero siempre decidimos ir por el camino de ser profesionales, de cuidarse", explicó Sergio, haciendo hincapié en la disciplina necesaria para cuidar la voz y la salud en giras largas. Asimismo, resaltaron la importancia del trabajo en equipo y la buena comunicación para que las cosas "salgan más lindas y funcionen". No obstante, ambos músicos aclaran que han logrado un equilibrio: "Encontramos la vuelta para seguir disfrutando lo que hacemos, con muchos compromisos, obviamente, pero no dejamos de jugar", aseguró Agus.

El show en el Ópera será la culminación de una exitosa gira por 13 teatros en distintas capitales del país. "El Ópera es un poco la versión mejorada de todos esos teatros. Es ese show, más cosas agregadas, más invitados", adelantó Sergio. El dúo se alejará de las pantallas LED para enfocarse en una puesta en escena vintage con escenografía y bailarines, buscando que la producción sea un show pensado que marque un antes y un después en su carrera.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con Lázaro Caballero grabaron La Revancha.

En cuanto a los invitados, Campedrinos mantiene la sorpresa, pero confirmaron la presencia de Mora M, una joven cantante de folklore de Roque Pérez, Provincia de Buenos Aires, a quien descubrieron durante la pandemia. "Confiamos en la nueva generación... La vamos a llevar al Ópera. Va a abrir el show y también va a cantar con nosotros," reveló Agus, describiendo esta invitación como una forma de retribuir el apoyo que reciben.

El show del 6 de diciembre promete ser una celebración de la música propia, la fusión de géneros y el sueño cumplido de un dúo que se afianza en la escena nacional. Encontrá acá más info sobre las entradas.