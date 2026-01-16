Cartelera de verano: Cha Cha Cha y Trinche en Mar del Plata

Cha Cha Cha

Cuando parecía que la temporada de Mar del Plata ya estaba completa y que no habría grandes estrenos inesperados, Alfredo Casero irrumpió con la noticia que nadie veía venir: por primera vez en su carrera, el creador de Cha Cha Cha realizará temporada teatral en La Feliz, con una edición especial de verano pensada exclusivamente para el público marplatense. Es la gran sorpresa de la temporada 2026, el acontecimiento que completa la cartelera cuando muchos ya creían que todo estaba dicho.

Así celebra sus 30 años como uno de los hitos más influyentes del humor argentino en la ciudad costera gracias a los esfuerzos de Giuliano Bacchi, que lleva esta Edición Verano Mar del Plata como una versión especialmente curada. Casero y su equipo han trabajado en una selección de escenas, ritmos y climas pensados para esta única plaza, combinando el absurdo, la sátira mordaz y la incomodidad característica del universo Cha Cha Cha.

Las funciones se realizarán durante enero de 2026 en el Teatro Enrique Carreras (Entre Ríos 1824, Mar del Plata) con fechas acotadas que, según sus propios creadores, marcará la despedida final y definitiva del espectáculo en su formato teatral. Casero estará acompañado por Alacrán, Diego Rivas y Lito Ming, junto a un elenco de artistas delirantes que retoman personajes y escenas que marcaron a generaciones. Regresan creaciones inolvidables como Juan Carlos Batman, el productor y el representante, junto a Alacrán, Señora Luna y nuevas escenas atravesadas por el absurdo sin límites. Las funciones siguen 19, 20, 23, 24, 25 y 26 de enero. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Trinche

Llega a Mar del Plata con Probando Gambetas, un show de stand-up interactivo donde cada función es única. Martín Dardik, más conocido como Trinche, desembarca con su humor que suma improvisación y charla directa con el público. Con un estilo fresco, dinámico y cercano, invita a los espectadores a ser parte activa del espectáculo: nada está completamente cerrado y todo puede pasar sobre el escenario. Justamente ahí está la magia del show: cada noche es distinta y el público juega un rol clave. Actualmente luciéndose en Luzu TV, y a pesar de su corta edad, Martín cuenta con una amplia trayectoria como comediante: comenzó casi de niño y esa experiencia se nota en escena, con un manejo del ritmo, la improvisación y el vínculo con la audiencia que no pasa desapercibido.

En esta nueva etapa Probando Gambetas, con dirección de Pablo Fábregas, se consolida como una de las propuestas más atractivas de humor en vivo de la temporada 2026.Una experiencia directa, interactiva y descontracturada para reírse fuerte y pasar un rato inolvidable que se concretará el lunes 19 de enero en el Teatro Bristol (Santa Fe 1751, Mar del Plata). Encontrá acá más info sobre las entradas.