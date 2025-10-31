Destino: Lisboa, una comedia feroz sobre el amor y los secretos

Diciembre, sidra tibia y pan dulces duros. En ese marco tan argentino y navideño se desarrolla Destino: Lisboa, la nueva obra de Fer Romandetta que se estrena el sábado 1 de noviembre a las 20 en El Jufré Teatro Bar (Jufré 444, CABA). La comedia presenta a tres desconocidos reunidos en una casona aislada por una misteriosa invitación, y un secreto que puede arruinarlo todo. Romandetta, autor, director y protagonista, revela que su intención principal al escribir esta pieza fue generar una comedia divertida. "Quería contar principalmente una comedia, algo divertido, ya que es mi octava obra, esta vez quería ser algo completamente distinto a lo que venía haciendo anteriormente", explica. El punto de partida fue la idea de un destino anhelado, un lugar al que los personajes creen que deben ir: Lisboa.

La obra es una comedia feroz sobre el ego y la memoria, pero su eje temático son el amor y el desamor. Romandetta confiesa que quería hablar de "ese amor que creemos ideal y capaz no lo es tanto, o que creemos que somos los únicos que los sentimos y después nos enteramos de que no es así". El proceso de gestación de la obra fue dinámico y con cambios. Romandetta inicialmente no iba a actuar, pero finalmente decidió sumarse a Alba Cecilia Helguera y Alejandra Pavone, un elenco muy receptivo, lo que facilita su triple rol.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En este desafío de escribir, dirigir y actuar, la figura de Tomás Moretti, asistente de dirección, resulta fundamental. "Necesitás la mirada de afuera y parece lo que para vos es genial, no es tan genial", bromea Fer, destacando la importancia de la mirada objetiva de Moretti, quien también colaboró en la puesta en escena. La puesta en escena de Romandetta busca la intimidad y la tensión con elementos sencillos. "Un buen armado de luces creo que te pinta muchas veces más que la escenografía", comenta, elogiando el trabajo de Christian Kenedy, técnico de luces. La producción ejecutiva y general estuvo a cargo de Oscar Romandetta y Fer, respectivamente, y la obra cuenta con la voz en off de Santiago Rodríguez Lira. Aquí la entrevista completa:

Destino: Lisboa promete una Nochebuena delirante, entre brindis incómodos y recuerdos contradictorios, cuando la paz brilla por su ausencia. La obra ya tiene localidades agotadas para el estreno. Y es por esto que Fer afirma estar más ansioso que nervioso por el debut. Compara el estreno con "un nacimiento, un poco como un parto", que traerá alivio pero también nostalgia por el fin de los ensayos. Sobre el futuro de la obra en cartelera, el director prefiere no hacer grandes cambios una vez que la obra encuentra su ritmo con el público, aunque siempre queda margen para pulir detalles. La obra se presentará todos los sábados a las 20. Encontrá acá más info sobre las entradas.