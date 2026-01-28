El Mayordomo de Natalia Figueiras: entre na herencia sospechosa y una farsa elegante

¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perderlo todo? Esa es la premisa que dispara El mayordomo, la nueva obra escrita por Natalia Figueiras y dirigida por Gastón Dufau que desembarca este viernes 6 de febrero en Espacio Callejón (Humahuaca 3759, CABA). La pieza plantea en la historia de Federico, un hombre derrotado por la vida que, tras la muerte de su amiga Patricia, hereda una casa antigua bajo circunstancias que despiertan más dudas que certezas.

La trama se complica con la irrupción de una pareja extravagante llegada desde Japón, que dice ser familiar de la difunta. En un movimiento desesperado, Federico decide hacerse pasar por el mayordomo de su propia casa para no ser desplazado. "Ese tipo de revelaciones me fascinan -confiesa Figueiras en una entrevista exclusiva-. Siempre me gustaron las historias donde, al final, se van descubriendo situaciones que uno ya viO pero que estaban escondidas. Esa adrenalina es la que buscamos transmitir".

La obra se gestó durante un año de trabajo intenso en las clases de dramaturgia de Javier Daulte, a quien Natalia define como un maestro que permite buscar emociones fuera de los catálogos típicos. "Javier tiene una mirada distinta. No te dice qué contar, pero te da devoluciones específicas que te ayudan a ir develando el texto", explica la autora.

Para Figueiras, el proceso de llevar el texto al escenario implicó un ejercicio de desapego. Aunque admite que al principio sintió la tentación de controlar cada palabra, comprendió que la obra cobra vida real cuando el autor "suelta"al texto. "Es muy loco y lindo ver cómo los actores le dan vida a lo que escribí. A veces aparecen mensajes o particularidades de los personajes que yo misma no había notado hasta que los vi en los ensayos. Sólo se logra si uno confía en la mirada del director y en el equipo". Aquí la entrevista completa:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La puesta cuenta con un elenco coral integrado por Santiago Vicchi, Ricardo Larrama, Bautista Duarte, Carina Buono y la propia Figueiras. Para la autora, formar un grupo de "buenas personas y profesionales" fue fundamental para sostener un proyecto de teatro independiente en el que todos colaboran por pasión. La escenografía y el vestuario, a cargo de la artista plástica Silvina Salazar, propone una estética donde cada objeto tiene un significado puntual dentro de la farsa.

Uno de los aspectos más interesantes de la producción fue el recurso de una pasada como work in progress realizada en diciembre. Esta "prueba de fuego con público" le permitió al equipo ajustar escenas y descubrir qué momentos funcionaban mejor. "Incluso nos dimos cuenta de que una parte audiovisual que habíamos grabado no nos convencía del todo. Fuimos a regrabarla al campo y surgieron cosas nuevas, como el personaje interactuando con animales, que le sumaron otra capa de verdad a la historia", relata Natalia.

Entre el suspenso y la emoción

Aunque se presenta como una comedia de enredos con tintes detectivescos -donde Federico debe recuperar un papel clave en manos de los recién llegados-, El Mayordomo esconde un trasfondo emotivo sobre las segundas oportunidades y la lealtad: "Tiene un mensaje lindo de amistad y de proteger a los seres queridos", concluye la dramaturga. Con el prestigio que conlleva estrenar en una sala de culto como el Espacio Callejón, esta obra se perfila como una apuesta sólida dentro del circuito independiente para este verano, invitando al público a jugar a los detectives mientras se ríen de lo absurdo de nuestras propias identidades. Encontrá acá más info sobre las entradas.