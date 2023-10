El Purre desplegó su carisma en escena regalando un puñado de canciones hermosas

Lo habíamos anunciado hace meses y finalmente se concretó el concierto de El Purre en Lucille, un local de Palermo en el que hubo cola para entrar horas antes de que comenzara esta presentación porteña. Si bien estaba anunciado para las 20, recién arrancó pasadas las 21 debido a demoras en la prueba de sonido y a una persona poco afecta a las sonrisas que se encargó de controlar cada ticket con parsimonia.

Una vez adentro del teatro, sin butacas pero con barra para tomar algo mientras se veía el esperado show con localidades agotadas, la fiesta comenzó con la salida de esta estrella que supo ganarse el corazón de los fans con sus protagónicos en series teen y un gran carisma. El mismo que desplegó en el escenario al frente de una banda de seis excelentes músicos que formaron el marco perfecto para que José Giménez Zapiola diera rienda suelta a sus dotes histriónicas y nos regalara hermosas canciones.

Ya desde el arranque apareció cual divo (que lo es) con lentes de sol y un tapado de piel animal print. Imagen que explotó luego con su traje negro con algunos brillos y remera con transparencias.100 %.estrella.

Pero estos son detalles cuando le llegó el momento de hacer los temas de su EP, algunos covers, otros de los que relató la historia como el que le compuso a su novia Malena (Tipo con suerte, muy pegadiza) o a su madre (presente en la sala con su esposo y gran parte de la familia Giménez Zapiola) o cuando se preparaba para cerrar la presentación invitando a G Sony a hacer su estreno más reciente, la preciosa Cambiar el mundo, que salió en el mismo día del show.

Un show potente, bien vestido y mejor iluminado, que tuvo mucha participación del público y que necesita una repetición en un ambiente más grande, porque la carrera de El Purre está en pleno ascenso y estoy segura de que nos va a dar muchos más éxitos con letras profundas, interesantes, como las que fue presentando hasta ahora. Y en otro venue en el que el trato con el público sea más amable.

Como detalle que presenta la calidez que reinó en la noche también debajo del escenario, vale la pena mencionar que además de los afectos que lo acompañaron (como la familia en pleno y su novia Malena Ratner), hubo presencia de colegas y compañeros de trabajo como Kevsho, Angela Torres y los dos MYA, Agustín Bernsconi y Maxi Espíndola, que llegaron justo antes de comenzar el show, se quedaron por atrás para no llamar la atención y cantaron todos los temas.

En resumen: no siempre carisma y calidad van de la mano. En El Purre son una conjunción imprescindible que marcan la esencia de uno de los actores, cantantes, músicos y compositores más importantes de la nueva era del pop argentino. Y confieso que ya me estoy acostumbrando a su entonación tan particular de graves con voz cascada que ya se convirtieron en una marca personal.