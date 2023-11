Maná va por la segunda fecha en febrero en el Movistar Arena

Después de ocho años sin presentarse en la Argentina, Maná vuelve el 20 de febrero de 2024 para cantar en el Movistar Arena (Humboldt 470, CABA). La mala noticias es que ese show se agotó en apenas unas horas y la buena es que ya anunciaron nueva fecha para el 22 de febrero! Sin dudas es una gran alegría para el público argentino volver a verlos en vivo después de tanto tiempo y más cuando anuncian un show de dos horas lleno de hits que es parte del su México Lindo y Querido Tour.

Con una increíble trayectoria que los ha constituido como una de las agrupaciones latinas más importantes de todos los tiempos, el cuarteto sigue liderando la escena musical y renovando el fuerte vínculo con su público alrededor del mundo. Deleitarán a los fans de varias generaciones con sus hits memorables y sus nuevos sonidos del grupo iluminará Buenos Aires.

"¡Latinoamérica , los extrañamos CANTIDAD! Ya son muchos años de no vernos , de sentirnos , disfrutarnos, YA SE ARMO LA GIRA PARA ALLÁ ! Que felicidad! No se la van a acabar. Los amamos!!!", expresaron Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros. Actualmente se encuentran en los Estados Unidos con la misma gira, que cerrará el año con 38 fechas completamente sold out. El regreso a su país natal en el 2022 fue igualmente exitoso, recorrieron Tijuana, Monterrey y Guadalajara, así como el estadio Foro Sol de la Ciudad de México. Su gira es una celebración de amor y admiración por su país natal y la comunidad latina multigeneracional. Durante más de tres décadas, Maná ha acumulado una audiencia diversa de fanáticos de todas las edades que continúan celebrando su música en todo el mundo.

En 1986 estos cuatro amigos de Guadalajara, México, se unieron para mezclar nuevos sonidos de rock con ritmos latinos y caribeños. El grupo lanzó su primer álbum, Falta Amor, en 1990. En 1992 sacaron ¿Dónde Jugarán los Niños?, que se convirtió en el álbum de rock en español más vendido de todos los tiempos. Su proyecto actual de colaboración, que comenzó en 2019, vuelve a visitar unos de sus éxitos más grandes, acompañados de artistas renombrados y diversos. El más reciente lanzamiento es Amor Clandestino, con Edén Muños. También hicieron Te Lloré un Río con Christian Nodal (video abajo); Rayando el Sol con Pablo Alborán, No Ha Parado de Llover con Sebastián Yatra, Eres mi Religión con Joy Huerta, El Reloj Cucú con Mabel de 12 años de edad, y Mariposa Traicionera con Alejandro Fernández.



Su influencia se extiende más allá de la música: durante casi 30 años la Fundación Ecológica Selva Negra ha sido el brazo social de Maná, combinando la conservación y el rescate ambiental con el desarrollo social. A lo largo de su carrera, ha sido firme defensor de los problemas que afectan a sus fans en todo el mundo. Más reciente, la banda lanzó la primera iniciativa de impacto social local como parte de la segunda etapa de su gira por Estados Unidos, donando una parte de las ganancias de sus conciertos a 15 organizaciones locales que prestan servicios a la comunidad latina de ese país.

Y el año que viene los volveremos a tener en vivo frente a nosotros. Cada vez se hace más corta la espera! Encontrá acá más info sobre las entradas.