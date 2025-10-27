Manuel Novoa en el centro de historias que revisan el núcleo familiar

El actor Manuel Novoa atraviesa un momento de intensa actividad teatral, participando simultáneamente en dos propuestas que exploran, desde ángulos distintos, el universo familiar: Volvió Una Noche y Familia Equivocada. En diálogo con Vivo Perfil confiesa que, si bien los proyectos le llegaron por separado, el tema lo convoca profundamente: "El núcleo de la familia es el de la primera dramática del ser humano, su base", explica Novoa en una entrevista exclusiva y se muestra agradecido por estas dos comedias dramáticas que, si bien provocan risa, "cuentan algo profundo al mismo tiempo que nos reímos de las cosas que hacemos los seres humanos".

Volvió una noche.

El primer proyecto en llegar fue Volvió Una Noche, la aclamada obra escrita por el gran autor nacional Eduardo Rovner. Novoa se sumó al elenco tras la salida del actor que encarnaba al hijo de Palmer, en un proceso que describe como "vertiginoso y precioso". La obra trata sobre un hombre que no puede dejar de escuchar a su madre judía, a pesar de que esté muerta. "Rovner es una maravilla como autor y sabe mucho de lo que habla", comenta. Su decisión de aceptar fue inmediata, impulsada por la directora. "Quería trabajar con Pato y dije que sí antes de leer cualquier cosa", asegura sobre la actriz que comparte la dirección con Dora Milea.

El segundo proyecto, Familia Equivocada, es más coral y llegó a él por la misma productora. El texto fue escrito por el actor Gonzalo Villanueva, de una generación más joven, a quien Manuel celebra porque logra encontrar esas "cuestiones que tocan cuerdas intrínsecas del ser humano con humor".

El proceso creativo de Manuel Novoa

Como intérprete, Manuel destaca la necesidad de la permeabilidad. "Uno siempre tiene que estar permeable al director, porque es la mirada de afuera, es tu ancla", sostiene. Pero también alimenta su trabajo con su historia personal, citando la escuela de Augusto Fernández, donde se trabaja con "recuerdos sensoriales" para inyectar verdad a la actuación. Lo que más lo atrae, sin embargo, son los roles que lo alejan de su yo social. "Siempre me gustaron los personajes que, lejos de lo que soy en sociedad, se encuentran muy adentro mío", confiesa aludiendo a los procesos de sanación donde el actor descubre cosas de sí mismo que ni siquiera conocía, y lo hace a través de los personajes. Sobre encarnar roles oscuros o complejos, reflexiona: "Todos, según Freud, tenemos adentro nuestro asesino, nuestro incestuoso, nuestro parricida. Después los que tenemos la suerte de ser actores, podemos usar eso mientras que otros lo tienen que reprimir o sublimar". A continuación la entrevista completa:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



Para Novoa, la confirmación del camino correcto llega siempre con la respuesta del público. La risa y la identificación en el aplauso final completan el proceso creativo. "Es gratificante porque uno siente que no está solo en esta cruzada", dice. El teatro, en última instancia, le da un sentido a su existencia: "A mí me pasa que, cuando estoy haciendo teatro, la vida cobra sentido y significado. Es cuando todo está bien", concluye. El arte se convierte así en un espacio para explorar esa realidad que, de ser vista sólo de forma "dura y concreta", sería "muy gris".

Familia equivocada (la visita).

Volvió Una Noche se presenta los sábados a las 21.30 en El Tinglado Teatro (Mario Bravo 948, CABA) y el elenco se completa con Ramiro Ayala, Veronica Bonino, Matias Lodeiro, Eduardo Santamaria, Luciana Ulrich Cárpena y Mauricio Viñas. Por el lado de Familia Equivocada (la visita), que continúa con las representaciones también en El Tinglado, comparte el escenario con Adabel Guerrero, Roxana Randon y Gonzalo Ariel Villanueva, dirigidos por Alejandro Magnone. Las funciones son los domingos a las 18, encontrá acá más info sobre las entradas.