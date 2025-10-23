Mimi Maura y Jorge Drexler, dos extremos, dos fechas que serán inolvidables

Mimi Maura

Un único show en Buenos Aires este año. La cita es este viernes 24 de octubre a las 20 en Niceto Club (Niceto Vega 5510, CABA). La voz más poderosa del soul caribeño vuelve a brillar en nuestra ciudad para brindar una noche especial en la que la artista puertorriqueña, ícono indiscutida de la escena independiente, repasará sus clásicos y adelantará nuevas canciones que marcan una nueva etapa en su carrera. Con más de dos décadas de trayectoria, se ha ganado un lugar de culto gracias a su estilo inconfundible: una fusión única de rocksteady, reggae, bolero y soul latino, envuelta en una voz intensa y una presencia magnética.



Acompañada por su banda de siempre, promete un viaje musical lleno de emoción, ritmo y energía. Este será un encuentro único: un show íntimo y poderoso, en el que Mimi Maura compartirá el espíritu de sus nuevas composiciones, sin dejar de lado esos himnos que ya son parte del ADN del público porteño. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Jorge Drexler

Anuncia su gira 2026 con una fecha muy especial en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA), el 17 de abril, una gira que lo llevará por varios países del Cono Sur y lo traerá a Buenos Aires dos años y medio después de su última visita. El anuncio marca el regreso de uno de los artistas más queridos por el público argentino, un vínculo que se ha forjado a lo largo de los años y que trasciende el escenario. Desde sus primeras presentaciones en el país, Drexler encontró aquí un público atento, sensible y devoto, capaz de acompañar cada etapa de su carrera con una fidelidad poco común.

Reconocido como uno de los grandes referentes de la canción en español, el músico y compositor uruguayo combina en su obra la profundidad de la palabra, la experimentación sonora y una mirada humanista sobre el mundo. Con más de tres décadas de trayectoria, su voz se ha convertido en sinónimo de sensibilidad y coherencia artística. El anuncio de la gira llega en un momento particularmente destacado de su carrera. Drexler fue recientemente nominado a los Latin Grammy 2025 en las categorías Canción Pop/Rock del Año y Grabación del Año por Desastres Fabulosos, el tema que lanzó junto a Conociendo Rusia en mayo de este año.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En paralelo, el artista presentó El fin y el medio, una canción escrita junto a su hijo Pablo, nacida -según él mismo contó- del dolor y la necesidad de comprender el mundo. Ese lanzamiento, íntimo y profundo, reafirmó su lugar como autor de canciones que dialogan con la realidad sin perder la poesía.

Tras el éxito y reconocimiento de la gira de presentación de su último disco, Tinta y Tiempo -que recorrió más de 35 países durante casi tres años-, Drexler regresa a los escenarios con la expectación que siempre genera por saber cuáles serán sus próximos pasos artísticos. Con estas primeras fechas, va marcando el camino de una gira de presentación de su nuevo proyecto. Encontrá acá más info sobre las entradas.