Sophie Oliver exhibe su vulnerabilidad en el disco To Space que presentará en Buenos Aires

Sophie Oliver estará de vuelta en la Argentina, aunque sea por una semana, y traerá consigo su trabajo más íntimo y ambicioso: To Space. El álbum, que debutará en vivo en Buenos Aires, es el resultado de un largo y sinuoso viaje creativo que la llevó a grabar en tres ciudades (California, Buenos Aires, y Londres), y que la obligó a reconectar con su propia esencia. Compuesto por 10 canciones (nueve en inglés y una en español, Nena), fusiona el pop moderno con la nostalgia de los sintetizadores de los años '80. Pero su título, según Oliver, no alude al espacio exterior. "Se llama Al espacio, pero en realidad es el espacio interior", explica en una entrevista exclusiva. La artista canaliza en canciones como Touch Me Baby y Little Dancing, sobre temas universales como el amor, soledad y el reencuentro personal, admitiendo que este nivel de exposición la hace sentir "vulnerable" ante el público.

El desierto, la bicicleta y el sonido final

El proceso de grabación del álbum fue tan global como personal. La fase de composición incluyó una estancia de tres semanas en un rancho en el desierto de California, donde trabajó con el productor Ronnie King (conocido por su trabajo con The Offspring y Tupac). Sophie relata que la reclusión del desierto, si bien inicialmente inspiradora, pronto frenó su creatividad: "Necesitaba ver gente, ir a un pub, escuchar música en vivo", confiesa durante la charla. Ante la negativa de su productor, la tomó una decisión inesperada que ilustra su espíritu inquebrantable: "Me escapé en una bicicleta". Esta travesía improvisada, aunque le costó una regañina, terminó en la visita a un pub que le devolvió la estimulación mental que necesitaba para que las letras volvieran a fluir.

Sin embargo, el sonido final tardó dos años en llegar. Tras recibir las primeras mezclas, Oliver no estaba satisfecha con el resultado. "Lo mandé a mezclar de nuevo, seguía gastando dinero y tiempo, y no me gustaba", explica. El quiebre vino de la mano de la dupla argentina Gustavo Buchiniz y Agustín Della Croce, de Piscis Machine. "Encontré en ellos a alguien que entendió cómo quería que sonara", celebra la cantante, quien encontró en su estilo pop electrónico el match perfecto para el universo que buscaba crear.

Este regreso a su tierra natal viene precedido por un gran hito personal: cantar el Himno Nacional Argentino en un partido de rugby en Londres. La artista describe el momento como "uno de los más grandes" que ha vivido y revela que tuvo que prepararse mentalmente para no llorar durante la interpretación. Y lo hizo vestida con un outfit blanco que la hizo destacar, incluso siendo llamada una "paloma blanca" por los asistentes. Ahora, con esa confianza y con la madurez de una década vivida en el exterior, Sophie Oliver presentará To Space este domingo 23 de octubre en Congo Bar (Honduras 5329, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.

En un mundo marcado por la ansiedad digital y la presión de los números, Sophie comparte una reflexión madura. Se refiere a la necesidad de "seguir la zanahoria" (los sueños) pero sabiendo "hasta cuándo" y eligiendo la conexión real sobre el trabajo constante. Con una semana dedicada a la prensa, amigos y familia en Buenos Aires, el show en Congo promete ser un reencuentro emocional y una celebración de esa nueva serenidad.