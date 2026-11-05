Cristiano Ronaldo: de cuánto es su fortuna y cuánto dinero ganó jugando para Portugal

Cristiano Ronaldo cerró uno de los capítulos más importantes de su carrera deportiva. Después de 23 años defendiendo la camiseta de Portugal , el delantero anunció su retiro de la selección nacional, con un récord de 234 partidos disputados y 146 goles . Su despedida también invita a repasar el costado económico de una trayectoria que lo convirtió en uno de los deportistas más ricos del mundo.

Según la estimación de Forbes, el patrimonio del futbolista portugués alcanza los 1.200 millones de dólares . Se trata de una fortuna construida a partir de sus contratos profesionales, acuerdos comerciales, patrocinios e inversiones. Sin embargo, aparece una pregunta con su despedida internacional: ¿cuánto dinero ganó durante sus años con la selección de Portugal?

La fortuna de Cristiano Ronaldo: un patrimonio que supera los 1.200 millones de dólares

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista al alcanzar el estatus de multimillonario , de acuerdo con las estimaciones de Forbes. Su patrimonio está vinculado principalmente a los contratos que firmaron durante su paso por Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, además de los acuerdos comerciales que mantiene con distintas marcas internacionales.

El delantero también construyó un negocio alrededor de su imagen. Su marca personal, sus inversiones en hoteles y otros emprendimientos, junto con sus acuerdos publicitarios, forman parte de una estructura económica que excede ampliamente los ingresos que se obtienen dentro de una cancha.

En junio de 2026, Forbes estimó que Ronaldo había ganado alrededor de 300 millones de dólares durante los 12 meses anteriores, una cifra que lo ubicó nuevamente entre los deportistas mejor pagados del planeta. Una parte sustancial de esos ingresos estuvo relacionada con su contrato en Arabia Saudita, donde juega para Al Nassr.

Cuánto dinero ganó Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo

A diferencia de los clubes profesionales , las selecciones nacionales no funcionan necesariamente con contratos salariales permanentes para sus futbolistas. En el caso de Portugal, los jugadores reciben compensaciones diarias durante las concentraciones y premios económicos vinculados al rendimiento del equipo en las competiciones internacionales.

La Federación Portuguesa de Fútbol no publica de manera sistemática cuánto recibe cada integrante del plantel. De hecho, ante una consulta sobre los pagos a los futbolistas durante el Mundial de Qatar 2022 , la entidad respondió que no divulgaba esa información.

Russell Brand, declarado culpable de violación: la caída en desgracia del actor de Hollywood que acumuló años de escándalos

Uno de los montos más conocidos corresponde a la Eurocopa de 2016, cuando Portugal conquistó su primer título continental. Según las publicaciones de la prensa portuguesa, cada futbolista recibió un premio de entre 250.000 y 275.000 euros por consagrarse campeón. Si se suman las compensaciones diarias durante el torneo, el ingreso total habría rondado los 300.000 euros por jugador .

Otro antecedente corresponde al Mundial de Rusia 2018. De acuerdo con información publicada por el medio portugués Renascença, cada integrante del seleccionado recibió aproximadamente 66.100 euros , entre las compensaciones por los días de concentración y el premio por alcanzar los octavos de final.

Los títulos que obtuvieron con Portugal y los premios que no se hicieron públicos

Cristiano Ronaldo

A lo largo de su trayectoria internacional, Ronaldo también fue protagonista de las dos conquistas de Portugal en la Liga de las Naciones de la UEFA. La primera llegó en 2019, cuando el seleccionado venció a Países Bajos en la final disputada en Oporto. La segunda fue en 2025, tras superar a España en la definición por penales.

Por ambos campeonatos, la Federación Portuguesa de Fútbol recibió premios económicos de la UEFA . Sin embargo, no trascendieron públicamente los montos individuales que percibieron los jugadores, por lo que no es posible establecer cuánto dinero ingresó a las cuentas de Ronaldo por esas consagraciones.

Pierce Brosnan está ansioso por ver a Callum Turner, el marido de Dua Lipa, como el nuevo James Bond

Su última participación en un Mundial también tuvo una recompensa económica para la federación y el plantel. Portugal llegó hasta los octavos de final de la edición de 2026, instancia en la que quedó eliminado frente a España. Los pagos correspondientes a ese torneo fueron informados de manera parcial por la prensa portuguesa , pero tampoco existe un desglose público que permita conocer la cifra exacta que recibió cada futbolista.

Un legado que va más allá de los números

Cristiano Ronaldo

Con su retiro internacional, Cristiano Ronaldo deja un registro difícil de igualar: 234 partidos y 146 goles con Portugal . También fue parte de los tres títulos más importantes de la selección durante su etapa: la Eurocopa de 2016 y las Ligas de las Naciones de 2019 y 2025.

Aunque no existe una cifra pública que permita calcular la totalidad de sus ingresos con el seleccionado, los premios conocidos muestran una parte del recorrido económico de su carrera . Su mayor fuente de riqueza estuvo en los contratos con los clubes y los acuerdos comerciales, mientras que su paso por Portugal quedó marcado por los récords, los títulos y una trayectoria de más de dos décadas.