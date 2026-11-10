La confesión de Judi Dench: por qué Daniel Craig decidió su final en James Bond y el día que Robin Williams la salvó

Judi Dench decidió volver sobre su historia personal y profesional en sus nuevas memorias, "Is It Too Late to Make a Run for It?". A través de conversaciones con el director teatral Brendan O’Hea, la actriz británica reconstruye más de siete décadas de carrera, desde sus primeros pasos en los escenarios hasta su consagración internacional en Hollywood. Lejos de limitarse a un repaso de sus éxitos, el libro reúne anécdotas inesperadas, recuerdos familiares y algunas confesiones sobre los momentos más difíciles de su recorrido artístico.

Una de las revelaciones que más repercusión generó tiene que ver con su salida de la franquicia de James Bond. Dench contó que fue Daniel Craig quien propuso que su personaje, M, muriera en "Skyfall", la película estrenada en 2012. Según recordó, recibió la noticia durante un almuerzo con los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson y el director Sam Mendes. La actriz incluso ironizó sobre el desenlace: durante años había pedido que su personaje pudiera abandonar su escritorio y, finalmente, le dieron la oportunidad de salir de la oficina para terminar asesinada en la historia.

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También recordó un episodio que marcó sus primeros intentos de ingresar al cine. Cuando tenía 23 años, un importante productor de Hollywood le aseguró que nunca podría protagonizar una película porque tenía todos los rasgos equivocados en el rostro. El comentario, que podría haber significado un golpe para cualquier actriz que comenzaba su carrera, terminó empujándola a concentrarse en el teatro. Décadas después, Dench se convertiría en una de las intérpretes británicas más reconocidas del mundo y ganaría un Oscar por su papel de Isabel I en "Shakespeare in Love".

Su mirada crítica sobre "Cats" y los recuerdos de Hollywood

Judi Dench

Entre los pasajes más llamativos del libro también aparece su experiencia en "Cats", la adaptación cinematográfica del famoso musical estrenada en 2019. Dench interpretó a Old Deuteronomy, pero su recuerdo de aquella producción no es precisamente positivo. La actriz describió la película como un desperdicio de talento y buena voluntad, aunque aclaró que nunca llegó a ver el montaje final y que todos los involucrados habían intentado hacer el mejor trabajo posible. Además, cuestionó las condiciones de rodaje de los jóvenes bailarines, a quienes recordó agotados y sin demasiada atención entre las tomas.

Las memorias también recuperan un episodio mucho más íntimo: el acompañamiento de Robin Williams durante la enfermedad de su marido, el actor Michael Williams. Dench recordó que, durante una reunión en Escocia, su esposo se encontraba debilitado por el cáncer de pulmón y tenía dificultades para caminar por una pendiente. Al advertirlo, Robin se acercó y se ofreció a acompañarlos. Aunque Michael inicialmente aseguró que podía continuar solo, el comediante decidió caminar a su lado. La actriz destacó aquel gesto como una muestra de sensibilidad y comprensión que nunca olvidó.

La pérdida de visión que cambió su relación con la actuación

Judi Dench

Mientras repasa su trayectoria en el libro, Judi Dench también atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida. La actriz fue diagnosticada en 2012 con degeneración macular asociada a la edad, una enfermedad ocular que provoca una pérdida progresiva de la visión central. Durante los últimos años había contado que necesitaba ayuda para aprender sus diálogos y que ya no podía distinguir con claridad lo que sucedía en los rodajes.

Sin embargo, el 22 de octubre de 2026 reconoció que su situación empeoró hasta impedirle continuar con su profesión. En una entrevista con BBC Radio 4, fue contundente: ya no puede subir a un escenario, participar en una película ni leer. También explicó que tiene dificultades para reconocer los rostros de las personas, una situación que incluso le genera momentos incómodos cuando confunde a desconocidos con conocidos y se acerca a saludarlos.

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La pérdida de visión también modificó su vida cotidiana. Dench contó que ya no puede salir sola con la misma tranquilidad y que dejó de tener animales en su casa por temor a tropezarse con ellos. A pesar de las dificultades, mantiene su vínculo con el teatro y la literatura a través de la memoria: todavía puede recitar extensos fragmentos de Shakespeare y aseguró que continúa enamorada de sus sonetos.