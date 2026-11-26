El número de palestinos muertos por los ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, en octubre de 2025, ascendió a 1.705, según informó este jueves el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que también contabilizó 6.163 heridos desde el inicio de la tregua, alcanzada a partir de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El alto el fuego forma parte del plan de 20 puntos presentado en septiembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras dos años de enfrentamientos entre Israel y Hamás. La iniciativa contempló la suspensión de las operaciones militares, la liberación de los rehenes israelíes que permanecían en manos del grupo islamista, el intercambio por prisioneros palestinos y una retirada progresiva de las tropas israelíes. Además, propuso establecer una administración transitoria para Gaza, sin participación de Hamás, y avanzar en la reconstrucción del territorio. El acuerdo fue negociado con la mediación de Qatar, Egipto y Turquía.

Un ataque israelí contra un hospital de Gaza dejó seis muertos y fue el más letal desde las elecciones

Según informó la agencia Europa Press, el último balance incluye 18 muertos y 48 heridos por ataques de las fuerzas israelíes durante los últimos dos días, en medio de una intensificación de los bombardeos y los ataques con artillería. Las autoridades gazatíes denunciaron así la continuidad de las operaciones militares israelíes pese al acuerdo que buscaba poner fin a las hostilidades en el territorio palestino.

Por otra parte, el Ministerio de Salud precisó que los equipos de emergencia recuperaron 851 cuerpos en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes. Actualmente, las fuerzas israelíes permanecen desplegadas en la denominada "línea amarilla", una zona que abarca más de la mitad del territorio de la Franja de Gaza y que forma parte de los términos de la propuesta estadounidense.

Palestina

En cuanto al balance general de víctimas, las autoridades sanitarias elevaron a 74.772 los palestinos muertos y a 176.298 los heridos desde el comienzo de la ofensiva israelí, tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Según las cifras oficiales de Israel citadas por Europa Press, aquel ataque dejó alrededor de 1.200 muertos y cerca de 250 personas secuestradas.

MSC