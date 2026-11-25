El secretario de Finanzas, Federico Furiase, restó importancia a la caída trimestral de la economía, negó que Argentina sufra una recesión y negó que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, renuncie a su cargo.

En declaraciones al canal LN+ recogidas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el funcionario comenzó diciendo: “Que hayamos entrado en recesión es un dato del pasado porque los números de agosto y septiembre ya exhiben una recuperación respecto de lo que fue la caída de julio".

Luis Caputo | Crédito: Agencia NA

Y aseguró: "Para que haya una recesión se tienen que cumplir tres características: que haya una caída profunda, que sea difundida entre todos los sectores y que sea extendida en el tiempo”.

Luego afirmó que la caída de julio fue consecuencia de factores “transitorios, como el Mundial, las lluvias y el aumento del precio del gas”.

En relación a los meses de agosto y septiembre, indicó: “Estamos 1,1% arriba. La economía está 6,1% por encima de diciembre de 2023, con lo cual no se cumplen las características de una caída extendida en el tiempo. Es algo técnico”.

En ese punto, aseguró que “un aumento de 1,1% después de una caída no es chiquito y prevemos que eso se va a extender durante el último trimestre. Además, la suba de septiembre dejó un arrastre positivo para el crecimiento trimestral del 0,4%”.

Federico Furiase

Furiase habló de la supuesta renuncia de Caputo y del 2027

Sobre los trascendidos que hablan de una salida de Luis Caputo del Gabinete de Javier Milei, el secretario de Finanzas aseguró que “no se va para nada”, y agregó que se trata de rumores que surgen porque “se está aprovechando un contexto internacional muy complicado en el que están subiendo las tasas de interés. Saben que el plan económico es una fortaleza y apuntan contra él”.

Furiase señaló que muchos países están en crisis porque aumentan las tasas de interés, hay shock petrolero, caen las bolsas en todo el mundo y salen capitales de economías emergentes para ir a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El titular de Finanzas reconoció que esos factores generan devaluaciones o recesiones, pero afirmó que a nuestro país no lo afectan.

“Se debe, en primer lugar, a que estamos en superávit fiscal, con lo cual la suba de la tasa de interés internacional y del riesgo país no afecta, porque no tenemos que ir a los mercados a financiar déficit", explicó.

Y sumó: "Por otro lado, la Argentina no tiene déficit de la cuenta corriente, es decir, cuando se gasta más de lo que se produce y el mundo financia la fiesta. Como tercer punto, todas las necesidades de este año y el que viene ya están cubiertas”.

El funcionario, sin embargo, reconoció su preocupación por lo que puede llegar a ocurrir en Argentina después de 2027.

“Las tasas que suben son de los bonos que vencen en esa fecha. Entonces, tiene miedo de que este modelo económico no siga. En la Argentina, lamentablemente, cada vez que hay una proximidad de elecciones, se genera volatilidad por su historia y porque se dirime si vamos hacia la derecha o la izquierda”, advirtió.

Furiase cerró la entrevista asegurando que, para el año que viene, los argentinos pueden esperar “más estabilización macroeconómica” porque “apuntamos a tener orden fiscal y monetario y que eso siga bajando a la inflación, que hoy está corriendo al 1,5% mensual, un ritmo del 20% anual. Eso permite que los salarios reales se sigan recuperando”.