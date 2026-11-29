Las estructuras partidarias en la política sufrieron cambios y acusaron cimbronazos cuando en los últimos tiempos alguien ajeno al ambiente, quizás interpretando la falta de representatividad, el hastío por la falta de soluciones a los problemas de la vida cotidiana o el cansancio de ver siempre a las mismas caras, irrumpió para modificar escenarios. Los llamados "outsiders", sin una trayectoria probada o prolongada, llegaron a cargos importantes como en el caso de Javier Milei en la Argentina o de Abelardo de la Espriella, en Colombia. Ambos accedieron a la presidencia de sus países tras un corto recorrido.

Por eso DC Consultores se animó a indagar en la Ciudad de Buenos Aires a quién de esas personas que no pertenecen o no militan en la la política tradicional los porteños estarían dispuestas a votar en las próximas elecciones.

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Se consultó por ocho nombres, entre los que no hay ninguna mujer. A la cabeza quedó el periodista, conductor y también empresario, Mario Pergolini, quien supo incursionar en Boca Juniors como dirigente no hace tanto tiempo, (fue vicepresidente primero del club durante el mandato de Jorge Amor Ameal en 2019) aunque luego se alejó por diferencias con el Consejo de Fútbol que por entonces comandaba Juan Román Riquelme.

Pergolini obtuvo un 45,2% de intención de voto entre quienes eligieron las opciones "lo voto", un 18,5%, y "podría votarlo" que le agregó un 26,7%. Quienes respondieron "nunca lo votaría" fueron el 54,8%.

Segundo quedó el empresario periodístico Daniel Hadad, quien había manifestado su intención de competir en 2027 por la presidencia de la Nación pero que, ante la posible eliminación de las PASO, este último sábado ya anunció que no será candidato. En su caso, un 15,6% dijo "lo voto", un 29,3% lo votaría y el 55,1% "nunca lo votaría".

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Tercero se ubicó el banquero y ex presidente de River Plate, Jorge Brito, con 8,2% y 25,4% de los que lo elegirían y un 66,4% que no lo apoyarían.

Cuarto quedó el periodista Alejandro Fantino. Muy cercano al presidente Milei, el santafesino de 55 años, cosechó el 32,6% de las miradas positivas. Pero también un 67,4% de rechazo.

Peor les fue en este ránking al cineasta libertario Diego Recalde quien se ubicó quinto en las preferencias aunque el rechazo alcanzó al 72,1% de los encuestados y luego quedaron el ex presidente de Boca, Daniel Angelici, el empresario de Generación Zoe, Leonardo Cositorto (actualmente cumpliendo una condena) y por último el pastor evangelista que reside en Miami, Dante Gebel.

Ficha técnica.´Ámbito geográfico: Ciudad de Buenos Aires. Fecha de relevamiente: 18 al 22 de noviembre de 2026. Universo: población residente en la Ciudad en condiciones de votar. Tamaño de la muestra: 1293 casos efectivos. Diseño muestral: muestro no probabilístico con distribución aleatoria. Instrumento de recolección: cuestionario semi estructurado administrado a través de dispositivos móviles. Margen de error: +/- 2,7% con un nivel de confianza del 95%.