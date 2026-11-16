Guillermo Francos habló sobre la posibilidad de postularse junto a Milei en las elecciones presidenciales del 2027: qué dijo

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos fue consultado si compartiría una fórmula presidencial el año que viene con Javier Milei en el caso de que el mandatario libertario se lo pidiera.

El exfuncionario dio una entrevista a Radio Mitre reproducida por Clarín, donde remarcó que “por supuesto que lo acompañaría (a Milei) si me lo pidiera”, advirtiendo que “no tengo claro que me lo vaya a pedir”.

Guillermo Francos

Y luego remarcó que el "problema" que tienen "los sectores liberales" con aspiraciones electorales es que “si el gobierno de Milei tiene éxito -como cree que ocurrirá- no hay otra candidatura que la de Milei”, remarcando que fue el presidente quien apoyó el modelo “contra viento y marea, contra lo que decía todo el mundo” y “enfrentándose a mucha gente”.

Según Francos, el presidente logró un cambio estructural de la economía nacional de la que “no hay vuelta atrás”, por ese motivo, “si el proyecto tiene resultado, claramente él va a ser reelecto. Por lo pronto el candidato va a ser Milei. No hay otro”.

Para el exfuncionario “no hay ningún candidato del sector que vaya a tener éxito en la elección” si el resultado del proyecto es malo. Por eso motivo, hablar de un posible rival interno que le dispute la candidatura a Milei es una discusión “medio bizantina”.

Evitando mencionar a Patricia Bullrich, cuyo nombre se menciona como posible candidata por LLA el año que viene, Francos añadió: “No te puedo decir si hay una actitud pequeña por parte de un sector del espacio para promover una candidatura diciendo que tiene que haber internas".

En ese punto, aclaró: "Yo creo que no es real, no es algo que esté sujeto a una situación pragmática de lo que está sucediendo en la política argentina. No hay chances de que Milei no sea el candidato”.

Patricia Bullrich | Crédito: Agencia NA

Sobre las PASO

Francos respondió sobre la reforma electoral que quiere implementar el Gobierno, que incluye quitar las PASO, asegurando que “obligar a la gente a votar en una interna partidaria es una locura. No tiene ni pies ni cabeza”.

Y sumó que cuando un partido político escoge a su candidato todo es muy simple: “Si lo elige bien, tendrá buen resultado electoral, si lo elige mal, pierde”.