Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló este miércoles en el puerto de Bahía Blanca sobre la necesidad de establecer claramente el destino de los recursos hidrocarburíferos de Vaca Muerta, exigiendo que la riqueza que se genere beneficie al “pueblo argentino”.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en su intervención pública en la terminal portuaria, cuyas imágenes fueron difundidas por el portal Infocielo, el mandatario remarcó el gran salto tecnológico que permitió el desarrollo del fracking para sacar recursos no convencionales en condiciones productivas.

El gobernador remarcó que, a partir de esa técnica de explotación que volvió rentables yacimientos que antes no eran accesibles, nuestro país obtuvo la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional de todo el planeta.

En ese contexto, Kicillof se preguntó: “¿Qué vamos a hacer con Vaca Muerta? El tema no es tener recursos naturales en nuestro subsuelo, el tema es para quién van a ser, quién los va a elaborar, dónde se va a generar trabajo y qué sociedad se va a apropiar de esa riqueza”.

El gobernador dejó clara su postura sobre los destinatarios de la renta energética al señalar que “esa sociedad tiene que ser el pueblo argentino”.

YPF presentó un nuevo proyecto al RIGI para desarrollar el norte de Vaca Muerta

El martes 24 de noviembre pasado, YPF formalizó la presentación para sumar el proyecto Narambuena al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un plan de desembolsos de 11.688 millones de dólares durante los próximos 21 años.

Este anuncio, dado a conocer en redes sociales por el titular de la empresa, Horacio Marín, fortalece la estrategia de expansión de la empresa en el extremo norte de Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén.

Este desarrollo se hará bajo un esquema societario en partes iguales: YPF será operadora del área, compartiendo el 50% de la titularidad con Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L., una firma subsidiaria de la estadounidense Chevron con la que ya tiene alianzas en otros yacimientos clave de la formación, por ejemplo, Loma Campana.