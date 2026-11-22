La diputada nacional Marcela Pagano festejó este domingo que el Gobierno haya reducido considerablemente las cantidades de alimentos previstas en compras para abastecer la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, y afirmó en sus redes sociales "los pungas están nerviosos".

La legisladora como se recordará había llevado a la Justicia el tema del pedido original de productos que iba a hacer el Gobierno, citando investigaciones de PERFIL y vinculó los cambios en la reciente licitación con las denuncias que había hecho respecto a que personal de la quinta de Olivos, cercano a Karina Milei, usaba algunas de esas compras estatales en una empresa de catering privado. El tema motivó despidos en Olivos, que pasó a tener control total de la Casa Militar.

"Te querían afanar hasta la esencia de vainilla y tuvieron que recular en chancletas. Te cuento cómo las denuncias les vaciaron casi medio changuito en Olivos y en la Rosada", disparó este domingo Pagano en su cuenta de X, publicando un kilo en el que se refiere a las compras en Olivos.

El planteo de la legisladora se conoció después de que el 17 de noviembre se publicara la preadjudicación de una nueva adquisición de productos secos de almacén para ambas dependencias. Según reveló una investigación de PERFIL, el procedimiento dejó afuera 65 de los 151 renglones previstos inicialmente para Olivos, un recorte del 43%. En el caso de la Casa Rosada, fueron descartados otros 48 de los 122 productos solicitados, equivalentes al 39%.

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En sus mensajes, Pagano destacó la eliminación de grandes cantidades de alimentos que habían sido incluidos en el pedido original. Entre ellos mencionó 1.200 litros de aceite de girasol, 75 kilos de chocolate para cobertura, 90 kilos de gelatina, otros 90 kilos de mousse en polvo y 25 kilos de almendras. También hizo hincapié en los siete litros de esencia de vainilla que estaban contemplados para la residencia presidencial.

La diputada cuestionó además los argumentos utilizados para descartar los productos. Según el dictamen de evaluación, algunos artículos no resultaban económicamente convenientes o no cumplían con los requisitos establecidos en el procedimiento de contratación. Para Pagano, la modificación de los pedidos se produjo después de que sus denuncias y las investigaciones periodísticas pusieran el tema bajo la lupa.

Los tuits de Marcela Pagano | Crédito: Captura X

Los tuits de Marcela Pagano | Crédito: Captura X

La legisladora también cuestionó la explicación oficial de que las cantidades previstas funcionaban como máximos y no implicaban necesariamente que todos los productos fueran comprados. En ese sentido, volvió a reclamar explicaciones sobre quién había elaborado los listados y cuál era el destino previsto para esos alimentos.

Cuánto se redujeron las compras para Olivos y la Casa Rosada

De acuerdo con el dictamen publicado en COMPR.AR, la nueva preadjudicación contempla gastos por $65,3 millones para abastecer a las dos dependencias. De ese total, unos $18 millones corresponden a la Quinta de Olivos, siempre que la contratación avance hasta su adjudicación definitiva.

Entre los productos que quedaron afuera para la residencia presidencial también aparecen 24 litros de aceite de oliva, casi 25 kilos de caldos, 480 kilos de azúcar y unos 12 litros de salsa de soja. En cambio, se aprobaron más de 530 kilos de fideos, 36 kilos de arroz, 180 cajas de puré de tomate y 120 kilos de dulce de leche.

Dictamen de la última compra preadjudicada de alimentos para Olivos. | Crédito: Captura de pantalla.

Para la Casa Rosada, se descartaron 2.900 litros de aceite, 730 kilos de azúcar, 250 kilos de gelatina y 300 litros de vinagre, entre otros productos. La contratación es de carácter abierto, por seis meses o hasta agotar las cantidades máximas establecidas, lo que ocurra primero.

Las investigaciones de PERFIL que originaron la denuncia de Pagano

El caso comenzó a tomar dimensión pública a partir de dos investigaciones de PERFIL realizadas por la periodista Agustina Bordigoni. La primera, publicada el 21 de junio de 2026, reveló que las contrataciones contemplaban más de 27.000 kilos de carne y alrededor de 84.000 kilos de frutas y verduras para abastecer a Olivos y la Casa Rosada durante seis meses.

El 28 de agosto, una segunda investigación expuso otra compra destinada exclusivamente a la Quinta: 19.455 kilos de frutas y verduras y 400 bandejas de hongos, por un monto de $52 millones.

A partir de esas publicaciones, Pagano presentó una denuncia judicial para investigar el destino de los alimentos adquiridos con fondos públicos. En una ampliación incorporó expresamente las notas de PERFIL y pidió que Bordigoni fuera convocada como testigo para ratificar su contenido y aportar la documentación utilizada en la investigación.

Quinta de Olivos | Crédito: Cedoc

Uno de los ejes de la presentación fue la hipótesis de que parte de los productos comprados para la residencia presidencial podría haber sido destinada a un emprendimiento privado de catering vinculado con familiares de Belén Agudiez, quien había intervenido en la gestión de esas adquisiciones.

La denuncia incluyó a Karina Milei, a la entonces funcionaria Agudiez, al exintendente de Olivos Javier Sosa y a otras personas vinculadas con la administración de la residencia. Según el planteo de Pagano, Analía Agudiez, hermana de Belén, y Sosa estarían relacionados con ese emprendimiento privado. La diputada pidió investigar si los alimentos adquiridos con dinero público pudieron haber sido utilizados para abastecer servicios particulares.

La presentación planteó posibles delitos de administración fraudulenta, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tras el escándalo, el control de Olivos pasó a Casa Militar y Agudiez dejó su cargo en la Secretaría General de la Presidencia. Actualmente trabaja en el Correo Argentino.