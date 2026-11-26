La diputada nacional Marcela Pagano, integrante del bloque Coherencia, presentó una impugnación formal ante la Corte Suprema de Justicia para bloquear la designación de la senadora neuquina de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, como representante en el Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030. El planteo apunta directo contra la trayectoria previa de la dirigente patagónica y cuestiona que reúna las condiciones éticas necesarias para ocupar un sillón clave en la selección y control de magistrados.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el eje de la presentación judicial gira en torno a un expediente penal que involucró a Márquez por presunta estafa entre 1999 y 2004, vinculado a la entrega de certificados y títulos terciarios sin validez oficial en la provincia de Neuquén. Aunque la causa judicial ya se encuentra cerrada desde hace años luego de que la dirigente se sometiera en 2016 a una suspensión de juicio a prueba (mecanismo conocido como probation), Pagano sostiene que ese antecedente resulta incompatible con lo que se exige para integrar el órgano judicial.

Para reforzar su pedido de suspender el juramento y someter a revisión los antecedentes de la senadora oficialista, la ex diputada de La Libertad Avanza trazó un paralelismo con un antecedente reciente en los tribunales. En su escrito ante la Corte, citó la destitución del juez Gastón Salmain, quien fue apartado de su cargo por mal desempeño y omisión de datos tras haber declarado de manera falsa que había ejercido como abogado independiente.

Del otro lado, la respuesta de Márquez no tardó en llegar y buscó desactivar tanto el peso jurídico del expediente como la intencionalidad detrás de la denuncia. La legisladora libertaria ratificó que aquella causa penal quedó definitivamente cerrada “hace más de una década” mediante un sobreseimiento que, según remarcó, dejó confirmada su inocencia.

Nadia Márquez

Además, Márquez se desligó de los hechos que fueron materia de investigación y atribuyó la ofensiva a una cuestión partidaria. En ese sentido, señaló que el reclamo de Pagano responde estrictamente a motivaciones políticas, recordando que la diputada rompió lazos con La Libertad Avanza y sostiene desde entonces cuestionamientos permanentes contra el espacio que lidera el presidente Javier Milei.

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El perfil de Nadia Márquez y el trasfondo del expediente

Abogada de profesión y pastora evangélica, Nadia Márquez preside La Libertad Avanza en Neuquén y construyó su recorrido político en la provincia antes de desembarcar en el Senado nacional dentro de las filas oficialistas. En el ámbito local tuvo paso por el Concejo Deliberante neuquino y por el Colegio de Abogados y Procuradores, mientras que en el plano religioso ejerce como pastora en la iglesia Jesús es Rey, congregación encabezada por su padre, Hugo Márquez, cuyo templo en Neuquén (inaugurado recientemente por Javier Milei) quedó bajo cuestionamientos por el origen de su financiamiento, según informó C5N.

A partir de la presentación de Pagano, aquella imputación por “estafa y otras defraudaciones” estuvo vinculada al presunto cobro de cuotas de carreras terciarias sin validez oficial dictadas en el Instituto Cristiano Internacional y en la entonces llamada “Universidad Cristiana Logos”. Si bien el proceso concluyó formalmente tras la probation cumplida en 2016, el antecedente volvió a cobrar relevancia institucional al postularse su nombre para ocupar la única silla del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, donde el Senado también propuso a Florencia López y Eduardo "Wado" de Pedro por el peronismo y a Maximiliano Abad por el radicalismo.

La ofensiva judicial llega además en un momento de fuerte exposición política para la senadora, cuyo nombre circula en las especulaciones electorales rumbo a 2027: mientras en el plano provincial aparece mencionada como posible retadora del gobernador Rolando Figueroa, la propia Márquez admitió días atrás que le gustaría acompañar a Milei como candidata a vicepresidenta.

TC/MSS