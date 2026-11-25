La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó, a través de la Disposición 7557/2026 publicada este jueves 25 de noviembre en el Boletín Oficial, suspender la elaboración, comercialización, importación y uso de todos los medicamentos que tengan rosiglitazona, una sustancia usada en tratamientos para pacientes con diabetes tipo 2.

Disposición 7557.

Qué dice la Disposición 7557

En sus considerandos, el texto comienza detallando que “el Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo ha realizado un informe de revisión del balance beneficio-riesgo de rosiglitazona, en base a recomendaciones de la Red de Puntos focales de Farmacovigilancia de las Américas de reevaluar la permanencia en el mercado debido al riesgo de eventos adversos cardiovasculares”.

Para luego sumar “que la Comisión Europea requirió al Comité de Medicamentos de uso Humano-CHMP (por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Medicamentos-EMA, la evaluación del impacto sobre el balance beneficio-riesgo de rosiglitazona, a partir de nueva información surgida de estudios publicados en junio de 2010 sobre la seguridad cardiovascular, como el estudio actualizado de meta-análisis de Nissen y col., y estudio observacional retrospectivo realizado por Graham y col”.

En ese punto remarcaron que “el CHMP tras considerar la información presentada por el titular de la autorización de comercialización y como resultado del proceso de evaluación que incluyó el análisis y discusión de documentos por la FDA respecto del diseño y resultados de estudios para la evaluación del riesgo cardiovascular tal como el estudio clínico RECORD, concluyó finalmente que dado el aumento del riesgo de complicaciones cardiovasculares y que no se pudieron identificar medidas factibles adicionales para minimizar el riesgo, la relación beneficio-riesgo de la rosiglitazona ya no es positiva”.

Por ese motivo, se resolvió suspender “la elaboración, comercialización, importación y uso del ingrediente farmacéutico rosiglitazona y de las Especialidades Medicinales que contengan rosiglitazona por los fundamentos expuestos en el considerando de la presente disposición”.

Además, se cancela “la autorización de comercialización y la correspondiente inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales de todos los certificados de especialidades que contengan como Ingrediente Farmacéutico Rosiglitazona, conforme disponen el artículo 8° inc.d) de la ley 16.463 y el artículo 8° inc.ñ) del Decreto 1490/92”.