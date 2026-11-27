La declaración de José Fernández Codazzi este jueves 26 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes no solo volvió a instalar la hipótesis del atropellamiento de Loan Danilo Peña, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, sino que también comprometió a los integrantes de la denominada “banda del hotel”, acusados de entorpecer la investigación. En diálogo con PERFIL, María Belén Russo Cornara, abogada querellante que representa a la familia del niño e integrante del estudio jurídico de Alejandro Vecchi, analizó los alcances del testimonio, cuestionó las sucesivas versiones de Laudelina Peña y advirtió que, una vez más, la discusión se alejó del principal objetivo del juicio, que es encontrar a Loan.

“Siguen cambiando las versiones”, sostuvo la abogada, quien diferenció las declaraciones de Codazzi sobre el supuesto accidente de aquellas que involucraron directamente a las personas que llegaron a Corrientes presentándose como representantes de la Fundación Lucio Dupuy.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en Corrientes

Para la querella, esa distinción es importante desde el punto de vista probatorio. Mientras que buena parte del relato sobre el supuesto atropellamiento se basó en lo que Laudelina le habría contado al abogado, sus acusaciones contra los integrantes de la “banda del hotel” surgieron de situaciones que, según declaró, él mismo protagonizó.

¿Quién es Elizabeth Cutaia, de la “banda del hotel”?

Las amenazas a Codazzi y el entramado de la “banda del hotel”

Durante su declaración, el exabogado de Laudelina y Bernardino Antonio Benítez relató que, tras asumir la defensa de ambos, recibió una llamada telefónica de Alan Cañete, uno de los diez acusados por las presuntas maniobras de entorpecimiento de la investigación. “Se hacía pasar por abogado, un maleducado, me amenazó”, aseguró Codazzi ante el tribunal.

También sostuvo que integrantes del grupo lo interceptaron y se presentaron como miembros de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). El letrado hizo referencia, además, a un ofrecimiento para trabajar en conjunto y a conversaciones relacionadas con la representación legal de Benítez.

Desde la querella destacaron que, en ese tramo de la audiencia, Codazzi no declaró como un testigo de oídas, sino sobre hechos que aseguró haber vivido personalmente. A diferencia de sus afirmaciones sobre el destino de Loan, esas circunstancias no dependían del relato de Laudelina ni de otros imputados.

Russo Cornara consideró que el testimonio comprometió a los falsos representantes de la Fundación Lucio Dupuy y dejó en evidencia las diferencias entre las estrategias de las defensas. La audiencia estuvo atravesada por objeciones, interrupciones y enfrentamientos entre los abogados de los acusados.

Los acusados de integrar la denominada “banda del hotel”, los falsos representantes de la Fundación Lucio Dupuy

Laudelina Peña y José Fernández Codazzi | Crédito: Collage

Quiénes son los integrantes de la “banda del hotel”

La desaparición de Loan dio origen a dos causas que actualmente se debaten en el mismo juicio oral. La principal tiene a siete personas acusadas por la sustracción y el ocultamiento del niño. La segunda investiga a otros diez imputados por distintas maniobras que habrían entorpecido su búsqueda.

Entre el 23 y el 24 de junio de 2024, unos diez días después de la desaparición, comenzaron a llegar a Corrientes personas que se presentaban como representantes de la Fundación Lucio Dupuy. Bajo el argumento de brindar asistencia jurídica y contención a familiares y testigos, se instalaron en el hotel Despertar del Iberá, en 9 de Julio.

La Fiscalía ubica a la abogada Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Cañete y Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano”, entre las principales figuras del grupo.

Cutaia asumió la representación legal de Camila Núñez, prima política de Loan, y mantuvo contacto con Macarena Peña, hija de Laudelina. Ambas eran testigos de interés para la investigación.

Entre las conductas investigadas figuran el presunto condicionamiento de testimonios, la retención ilegal de menores y la realización de diligencias por fuera de la investigación oficial. Una de ellas fue la reconstrucción del 3 de julio de 2024 en el paraje El Algarrobal, donde se instaló la versión de que a Loan "se lo habían llevado" de ese lugar.

La supuesta pertenencia del grupo a la organización fue desmentida durante el juicio por Ramón Dupuy, abuelo de Lucio y presidente de la Asociación Civil que lleva su nombre. “No, señor”, respondió cuando le preguntaron si los acusados integraban la institución. Y expresó su indignación por lo ocurrido. “A mí me volvieron a destrozar”.

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Los vínculos de los falsos Dupuy con la versión del accidente

Según la reconstrucción de las actuaciones judiciales a la que accedió PERFIL, el 28 de junio de 2024 Alan Cañete le habría enviado un mensaje a Elizabeth Cutaia en el que mencionaba la posibilidad de que Loan hubiera sufrido un accidente, luego de haber mantenido una conversación con Laudelina.

Un día después, la tía del niño declaró ante la Justicia y sostuvo que Loan había sido atropellado por Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava. También reconoció haber intervenido en la colocación del botín encontrado durante la búsqueda.

La coincidencia de las fechas es uno de los puntos que analiza la querella. Ese mismo 28 de junio habían declarado María Soledad Duarte y Carlota Eugenia Moreira, las dos mujeres que acompañaron a Laudelina hasta el lodazal donde apareció el calzado y cuyos testimonios pusieron en duda que el hallazgo hubiera sido casual.

Para los representantes de la familia, resta determinar si existió alguna vinculación entre quienes intervinieron en la desaparición de Loan y aquellos que posteriormente habrían desplegado maniobras para desviar la investigación.

A este entramado se suman los contactos que Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, reconoció haber mantenido con Cutaia y Soria. El dirigente fue denunciado el 31 de octubre de 2024 por el abogado correntino Sebastián Pardo por presunta asociación ilícita, encubrimiento y falso testimonio.

Vera admitió haber entrevistado a Camila y Macarena y haber recurrido a "El Americano" Soria para trasladar a una testigo hasta la Fiscalía. Sin embargo, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo dejó asentado que su juzgado no había autorizado al dirigente a realizar tareas de investigación.

Solo uno de los diez acusados permanece detenido

Otro de los aspectos que señaló Russo Cornara tiene que ver con la situación procesal de los imputados por entorpecer la investigación. De los diez integrantes de la denominada “banda del hotel”, únicamente Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, permanece detenido, mientras que los otros nueve transitan el juicio en libertad.

Cutaia, por ejemplo, fue detenida el 15 de septiembre de 2024 en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, y permaneció 39 días privada de su libertad. El 23 de octubre fue excarcelada por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes.

Distinta es la situación de los siete acusados de la causa principal, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Bernardino Antonio Benítez, Mónica del Carmen Millapi y Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, quienes permanecen detenidos.

Según explicó la abogada, la prórroga de las prisiones preventivas vence en diciembre y ya se dio intervención a la Fiscalía para que se expida sobre una eventual extensión de las medidas, dado que el juicio continuará más allá de lo previsto inicialmente.

"Ella algo tiene que saber": la querella apuntó contra Laudelina

Más allá de las acusaciones contra los falsos Dupuy, Russo Cornara volvió a poner el foco sobre Laudelina y las distintas explicaciones que ofreció desde la desaparición de su sobrino. “Ella algo tiene que saber. Todas las distintas teorías de qué pasó con Loan salieron de ella”, sostuvo ante PERFIL.

La abogada insistió en que cada declaración debe ser contrastada con las pruebas incorporadas al expediente. En ese sentido, recordó que los dichos de Codazzi vuelven a poner bajo sospecha las circunstancias del hallazgo del botín, pero no permiten confirmar que el niño haya sido atropellado.

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También cuestionó los intentos de involucrar nuevamente a José Peña, padre de Loan, a partir de conversaciones que Codazzi aseguró haber mantenido con sus entonces defendidos. Durante la audiencia, el propio letrado reconoció que nunca había hablado con los padres ni con los hermanos del niño.

“Nunca habló, nunca se presentó, nunca absolutamente nada”, subrayó Russo Cornara, quien aclaró que, cuando la querella habla de la familia de Loan, se refiere a José Peña, María Noguera y sus hijos, y no a otros familiares que intervinieron en la investigación.

“Seguir metiéndose al día de hoy después de tanto tiempo con José Peña es una revictimización total”, cuestionó.

La abogada también se refirió al impacto que tienen las sucesivas versiones sobre la muerte del niño en sus padres, quienes siguen asistiendo a las audiencias sin conocer su paradero. “A María esos momentos son los que la destrozan. Puede quedarse escuchando, pero en el momento en el que nombran un accidente, ahí es donde los destruye a todos”, contó.

Para la querella, los dichos de Codazzi permitieron conocer más detalles sobre las personas que intervinieron en la investigación, pero poco aportaron sobre el paradero de Loan. El abogado volvió a hablar de "una laguna" donde supuestamente estaría el niño, aunque no precisó de cuál se trataba.

A más de dos años de la desaparición, con 17 acusados y dos causas que buscan determinar quiénes se llevaron al niño y quiénes habrían entorpecido su búsqueda, la familia sigue esperando una respuesta. “¿Alguien nos va a decir dónde está Loan y qué pasó con Loan?”, concluyó Russo Cornara.

cp