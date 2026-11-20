El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MPT) presentó una campaña de concientización para visibilizar los silencios y miedos que padecen las infancias y jóvenes víctimas de abuso. Se lanzó en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, conmemorado el 19 de noviembre.

Con el lema “Hablemos De Lo Que No Se Ve”, la iniciativa también busca mostrar la importancia de la escucha atenta, empática y protectora por parte de los adultos. Durante 2025, más de 800 chicos realizaron declaraciones testimoniales en la Sala de Entrevistas Especializada del MPT y 7 de cada 10 de los casos estuvieron vinculado a situaciones de abuso sexual.

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Hablemos de lo que no se ve: la campaña contra el abuso sexual del MPT

La campaña se lanzó con un video que muestra distintas frases que reflejan pensamientos y emociones que las víctimas de abuso pueden ocultar. “A veces, ponerlo en palabras puede llevar años. Escucharlos, acompañarlos y hacerlos sentir seguros es responsabilidad de todos”, destacó el mensaje.

Con esta campaña, se busca que las infancias y adolescentes puedan tener un espacio seguro para expresar lo que, en muchos casos, es difícil de contar, ya sea por miedo, vergüenza, culpa o manipulación por parte del victimario. Además, invita a reflexionar sobre distintas señales que pueden pasar inadvertidas.

“En ocasiones, poder poner en palabras lo vivido puede llevar años”, explicó Carolina Stanley, asesora general tutelar de CABA, quien también afirmó que cuando puedan hablar, “es fundamental que encuentren personas adultas dispuestas a escuchar sin juzgar, creer en sus relatos, acompañarlos y brindarles protección”.

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La importancia de cuidar a las víctimas de abuso sexual infantil

El Ministerio Público Tutelar trabajó para garantizar el derecho de las víctimas a ser escuchadas y, al mismo tiempo, protegidas. Para ello, Stanley relató que se incorporaron medidas para que puedan dar un único testimonio y minimizar los riesgos de revictimización. Además, buscan brindarles información sobre el proceso con videos anticipatorios que describen el paso por el Ministerio Público.

"Es fundamental que las víctimas encuentren personas adultas dispuestas a escuchar sin juzgar, creer en sus relatos, acompañarlos y brindarles protección", Carolina Stanley. | Crédito: Magnific

La Dra. Laura Grindetti, Asesora General Tutelar Adjunta de Niñas, Niños y Adolescentes, explicó que este tipo de delito, que en muchos casos sucede en los entornos cercanos y de confianza, “impacta en los chicos y chicas con tal magnitud que puede permanecer oculto por mucho tiempo”. Por ello, el MPT se encargó de crear espacios adaptados para que las víctimas infantes no sientan la instancia judicial como un lugar extraño y lejano.

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Estos permiten preservar la privacidad de niñas, niños y adolescentes, evitar el contacto directo con quienes observan la entrevista y prevenir posibles encuentros con la persona denunciada. De esta manera, el MPT busca garantizar que su participación en los procesos judiciales se desarrolle en condiciones de cuidado, protección y respeto por sus derechos.

JSM / JMV