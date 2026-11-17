A diez meses de aquel escándalo en un bar de Ipanema que recorrió las pantallas de toda la región, la situación judicial de la abogada argentina Agostina Páez entró en su tramo más delicado y sin atajos a la vista. El Ministerio Público del estado de Río de Janeiro (MPRJ) rechazó la posibilidad de concederle un acuerdo de no persecución penal, una salida alternativa que le habría permitido esquivar una condena firme y limpiar su prontuario a cambio de dinero o trabajo comunitario. Con esa puerta prácticamente cerrada y el expediente ya en etapa de alegatos finales, la joven santiagueña de 29 años aguarda ahora el veredicto del juez Carlos Márcio da Costa, titular de la 37° Vara Criminal de Río.

La decisión de la fiscalía cayó como un balde de agua fría sobre la estrategia de la defensa, que buscaba desactivar el juicio antes del fallo. Según un dictamen firmado por el procurador Alexandre Araripe Marinho que difundió el diario La Nación, el organismo sostuvo de manera tajante que, dadas las circunstancias en las que se produjeron las agresiones verbales, "no hay posibilidad de acuerdo". El revés se produjo luego de que el propio magistrado enviara el expediente a evaluación fiscal el pasado 23 de septiembre y la Asesoría Criminal de la Procuraduría General de Justicia ratificara la negativa inicial tras un pedido de revisión presentado por los representantes de la imputada.

Para fundamentar su postura, los fiscales brasileños apoyaron su resolución en dos ejes centrales: uno estrictamente matemático y otro vinculado al reproche ético y social de la conducta. En primer lugar, la legislación de Brasil establece que este tipo de beneficios solo se establecen cuando la pena mínima prevista para el delito es inferior a cuatro años de prisión. Como la acusación original imputó a Páez por tres hechos independientes de injuria racial contra tres trabajadores distintos (cada uno con un piso de dos años), la sumatoria alcanza los seis años de reclusión, dejando fuera de alcance cualquier negociación previa.

El segundo argumento apuntó directamente al comportamiento que exhibió la abogada argentina durante la madrugada del 14 de enero en el local de la calle Vinícius de Moraes. De acuerdo con la reconstrucción oficial del MPRJ, la discusión por el monto de una cuenta escaló cuando Páez llamó "mono" al empleado de la caja mientras imitaba los movimientos de dicho animal. Lejos de frenar tras ser advertida de que esa actitud constituía un delito grave en territorio brasileño, la acusada redobló la apuesta al retirarse del comercio y les gritó "monos" y "negros de mierda" a otros trabajadores, todo registrado en un video.

Agostina Páez | Crédito: Cedoc

A los ojos de los investigadores, hubo además un agravante simbólico que volvió inviable cualquier salida: la imputada habría alardeado de su condición de abogada, influencer y ciudadana extranjera para asegurarles a las víctimas que no sufriría consecuencias legales. Para el Ministerio Público, esa actitud implicó colocarse "en una posición de superioridad frente a los empleados del bar e incluso frente a las normas penales brasileñas", un gesto que choca de frente con la Constitución local, que consideran al racismo como una de las violaciones más severas contra la dignidad humana.

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La pulseada por el monto de la condena

La abogada brasileña Carla Junqueira, quien encabeza la defensa de Páez, apuesta todas sus fichas a lograr una absolución por parte del juez Da Costa. En declaraciones a La Nación, la letrada cuestionó la postura de los fiscales al señalar que el organismo parece más interesado en "hacer propaganda antirracista que en pensar en las propias víctimas", al tiempo que recordó que su clienta ya depositó una caución cercana a los 20.000 dólares en marzo, dinero que podría destinarse directamente a reparar el daño.

En la vereda opuesta, la querella que representa a los trabajadores afectados rechaza cualquier concesión y exige un castigo ejemplar que refleje el impacto sufrido. Tamara Fejolo, integrante del estudio Vieira de Mello Advogados, advirtió al mismo medio que "no hay margen para beneficios" y remarcó que "el racismo no se resuelve con un acuerdo".

Aunque la querella insiste en los tres delitos por separado, en sus alegatos finales la propia fiscalía introdujo la figura del "delito continuado", lo que ubica la expectativa de pena en un rango de dos a seis años. Si el juez fija una condena cercana al mínimo por tratarse de una persona sin antecedentes, la ley brasileña permite sustituir la cárcel por tareas comunitarias que Páez podría cumplir en la Argentina; en cambio, si la sentencia supera esa barrera, correspondería un régimen semiabierto que complicaría su situación y obligaría a tramitar un complejo acuerdo en el marco del Mercosur.





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