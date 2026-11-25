El papa León XIV reorganizó el trabajo de la Iglesia en las cárceles y le encargó la coordinación al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. A través de un motu proprio, un documento que el Pontífice firma por iniciativa propia, eliminó la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC), creada en Roma en 1950, y en su lugar creó el Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria.

El documento, titulado In carcere eram, et venistis ad me ("Estuve en la cárcel y vinieron a verme"), fue publicado este miércoles, aunque el Papa lo firmó el domingo 22 de noviembre, en la celebración de Cristo Rey. Su anuncio llega pocas semanas después de que León XIV visitara la cárcel de Devoto durante su paso por la Argentina. García Cuerva, que ya era el delegado del Papa ante la comisión que ahora se elimina, encabezará el nuevo servicio durante cinco años.

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Qué cambia

Según el documento, la nueva organización será más "ágil y flexible", y estará "orientada al servicio e impregnada del espíritu de diálogo y de compartir". El objetivo es que quienes trabajan en las cárceles reciban una mejor formación y acompañamiento, y que los presos puedan vivir ese "tiempo de soledad y aislamiento" como un "momento de gracia y de salvación".

El nuevo servicio depende del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el área del Vaticano que se ocupa de los temas sociales. Funcionará como una red que conecta a las diócesis, las conferencias episcopales y las Iglesias orientales de todo el mundo. A diferencia de la antigua comisión, no tendrá personalidad jurídica propia ni fondos permanentes: el coordinador armará un fondo para los gastos de funcionamiento, y cada proyecto lo financiarán las instituciones que participen.

Entre sus tareas, deberá promover la pastoral en las cárceles en todo el mundo, acompañar a las Iglesias locales y favorecer una reflexión común sobre el tema. También tendrá que garantizar la formación de quienes trabajan en ese ámbito, incluso con herramientas digitales, y facilitar el diálogo con las autoridades civiles. Además, deberá defender la dignidad de las personas privadas de su libertad y aportar ideas "para una mayor humanización de las políticas penitenciarias".

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Cómo va a funcionar

García Cuerva tendrá a su cargo la coordinación, con la ayuda de al menos tres consejeros que trabajen en la pastoral carcelaria. Cada diócesis o conferencia episcopal podrá sumarse de forma libre a la red y elegir un representante entre agentes pastorales con experiencia, teólogos y personas que conozcan el mundo de las cárceles. Esos cargos durarán cinco años y podrán renovarse una sola vez.

El coordinador deberá impulsar el diálogo entre los representantes con grupos de trabajo y proyectos, como plataformas para compartir información y experiencias, cursos de formación y acuerdos con universidades en temas de teología y derecho. La mayor parte del trabajo se hará a distancia.

El mensaje del Papa

El título del documento retoma las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, que recuerdan que todo lo que se hace por los más pequeños se hace por Él. Para León XIV, esas palabras son la "piedra angular" de toda la tarea de la Iglesia en las cárceles.

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"Saber reconocer el rostro del Señor en las periferias más olvidadas del mundo es un desafío constante, ante el cual el Pueblo de Dios está llamado a ofrecer respuestas siempre nuevas y actualizadas", escribió el Papa. Además, sostuvo que la situación de las cárceles concierne a todos: "En un mundo marcado por la iniquidad, que constituye la raíz de los males sociales, el problema de las cárceles es un problema de la sociedad como tal".

"Los discípulos de Jesús están llamados a dar testimonio en todas partes de que nadie está excluido del amor de Dios. Cada persona, con su propia historia, sus errores y sus sufrimientos, sigue siendo valiosa a los ojos del Señor", agregó.

IC/MSS