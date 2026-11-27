Los empleados del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) cuentan con una nueva escala salarial desde el 1° de noviembre de 2026, en el marco de la paritaria nacional 2026-2027. Según los valores difundidos por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las remuneraciones van desde $675.766,85 hasta $2.459.567,94, dependiendo de la categoría, el tramo y el grado de cada trabajador.

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La actualización salarial alcanza al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial (CCTS), homologado por el Decreto 40/2007. La escala distingue entre profesionales, técnicos, asistentes técnicos y empleados de servicios generales, con montos sujetos a la publicación del decreto homologatorio.

Cuánto ganan los profesionales del Senasa en noviembre de 2026

Los profesionales operativos y administrativos concentran las remuneraciones más elevadas de la escala salarial, con sueldos que superan los $2,4 millones en el tramo superior.

- Tramo general: grado 1, $2.251.811,52; grado 2, $2.157.986,04; grado 3, $2.075.330,26; grado 4, $2.000.493,27; grado 5, $1.920.071,43; grado 6, $1.858.638,08; grado 7, $1.802.789,58; grado 8, $1.754.759,87; grado 9, $1.711.198,04; grado 10, $1.668.753,18; grado 11, $1.628.542,26; grado 12, $1.597.267,10; grado 13, $1.570.459,82.

- Tramo principal: grado 1, $2.355.689,73; grado 2, $2.261.864,25; grado 3, $2.179.208,47; grado 4, $2.104.371,48; grado 5, $2.023.949,64; grado 6, $1.962.516,29; grado 7, $1.906.667,79; grado 8, $1.858.638,08.

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- Tramo superior: grado 1, $2.459.567,94; grado 2, $2.365.742,46; grado 3, $2.283.086,68.

Cuánto cobra un técnico del Senasa en noviembre

Las remuneraciones correspondientes a los técnicos operativos y administrativos oscilan entre $980.699,66 y $1.637.478,02.

- Tramo general: grado 4, $1.475.517,37; grado 5, $1.395.095,53; grado 6, $1.333.662,18; grado 7, $1.277.813,68; grado 8, $1.229.783,97; grado 9, $1.186.222,14; grado 10, $1.143.777,28; grado 11, $1.103.566,36; grado 12, $1.072.291,20; grado 13, $1.045.483,92; grado 14, $1.020.910,58; grado 15, $998.571,18; grado 16, $980.699,66.

- Tramo principal: grado 4, $1.555.939,21; grado 5, $1.475.517,37; grado 6, $1.414.084,02; grado 7, $1.358.235,52; grado 8, $1.310.205,81; grado 9, $1.266.643,98; grado 10, $1.224.199,12; grado 11, $1.183.988,20.

- Tramo superior: grado 4, $1.637.478,02; grado 5, $1.557.056,18; grado 6, $1.495.622,83.

Cuánto ganan los asistentes técnicos del Senasa en noviembre

En el caso de los asistentes técnicos operativos y administrativos, los salarios van desde $856.715,99 hasta $1.381.691,89.

- Tramo general: grado 6, $1.237.602,76; grado 7, $1.181.754,26; grado 8, $1.133.724,55; grado 9, $1.090.162,72; grado 10, $1.047.717,86; grado 11, $1.007.506,94; grado 12, $976.231,78; grado 13, $949.424,50; grado 14, $924.851,16; grado 15, $902.511,76; grado 16, $884.640,24; grado 17, $870.119,63; grado 18, $856.715,99.

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- Tramo principal: grado 6, $1.310.205,81; grado 7, $1.254.357,31; grado 8, $1.206.327,60; grado 9, $1.162.765,77; grado 10, $1.120.320,91; grado 11, $1.080.109,99; grado 12, $1.048.834,83; grado 13, $1.022.027,55.

- Tramo superior: grado 6, $1.381.691,89; grado 7, $1.325.843,39; grado 8, $1.277.813,68.

Cuánto cobra el personal de servicios generales del Senasa

Los trabajadores de servicios generales tienen remuneraciones que van desde $675.766,85 hasta $1.091.279,69, según el tramo y grado correspondiente.

- Tramo general: grado 8, $975.114,81; grado 9, $931.552,98; grado 10, $889.108,12; grado 11, $848.897,20; grado 12, $817.622,04; grado 13, $790.814,76; grado 14, $766.241,42; grado 15, $743.902,02; grado 16, $726.030,50; grado 17, $711.509,89; grado 18, $698.106,25; grado 19, $684.702,61; grado 20, $675.766,85.

- Tramo principal: grado 8, $1.033.197,25; grado 9, $989.635,42; grado 10, $947.190,56; grado 11, $906.979,64; grado 12, $875.704,48; grado 13, $848.897,20; grado 14, $824.323,86; grado 15, $801.984,46.

- Tramo superior: grado 8, $1.091.279,69; grado 9, $1.047.717,86; grado 10, $1.005.273.

Qué adicionales cobran los empleados del Senasa en noviembre

La escala salarial también contempla importes por función ejecutiva, que van desde $1.357.118,55 hasta $1.872.041,72, y por función de jefatura, que oscilan entre $167.545,50 y $670.182.

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En tanto, la compensación transitoria del agrupamiento operativo es de $254.937,23 para los profesionales, $160.441,57 para los técnicos y $143.150,88 para los asistentes técnicos.

El valor de la unidad retributiva (U.R.) correspondiente a noviembre es de $1.116,97. La escala no incluye la suma fija no bonificable de $4.000 prevista para las remuneraciones inferiores a $60.000 a enero de 2020.

GZ