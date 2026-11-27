La marca alemana de ropa y calzado deportivo Puma cerró su planta de la localidad de Chamical, en la provincia de La Rioja, y despidió a los 50 trabajadores que se desempeñaban en el establecimiento. A partir de esta decisión, la compañía concentrará toda su producción local en la fábrica que mantiene en el Parque Industrial de la capital de la provincia gobernada por Ricardo Quintela.

En la planta de Chamical se elaboraba un insumo utilizado en la fabricación de botines deportivos, un componente que a partir de ahora comenzará a ser importado. La firma no ofrecerá a los operarios la posibilidad de ser reubicados en el establecimiento que continúa operativo, sino que avanzará con el achicamiento de su plantel. Los empleados desvinculados recibirán la indemnización prevista por la legislación laboral vigente más un adicional del 20%, un esquema de hasta el 120% que fue confirmado por la titular de la Secretaría de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa.

A través de un comunicado oficial, la compañía explicó que la medida se inscribe "en el marco de un proceso de consolidación productiva". "Reconocemos el impacto significativo que esta decisión tiene en nuestros colaboradores y sus familias, y estamos gestionando este proceso con la mayor responsabilidad, respeto y cuidado. El mismo se lleva adelante de acuerdo con la legislación laboral vigente y en diálogo permanente con los colaboradores, la representación gremial y las autoridades correspondientes", señaló la firma.

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En el mismo texto, Puma agregó que "continúa adaptándose a las nuevas dinámicas y condiciones del mercado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de largo plazo de sus operaciones", y remarcó que su planta de La Rioja "continúa siendo un pilar fundamental del desarrollo de la compañía en Argentina".

Myriam Espinosa advirtió que la firma ya venía reduciendo su personal mediante retiros voluntarios y despidos. En declaraciones a Fénix la funcionaria detalló el perfil de los afectados y la magnitud del retroceso productivo: "El trabajador con menor antigüedad tiene 20 años en la empresa. Hay empleados que llevan más de 30 años prestando servicios". "En su mejor momento, entre 2022 y 2023, Puma llegó a tener casi 1.000 trabajadores y a operar en tres turnos. Ahora está trabajando en un solo turno", agregó Espinosa. La funcionaria recordó que la compañía ya había reordenado tareas ante el nuevo escenario económico: "No es una empresa que tome una decisión de forma repentina, es una de las firmas más antiguas del parque industrial".

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Puma opera en La Rioja desde 1981 y es la única marca deportiva internacional que mantiene plantas propias de fabricación en el país, ya que el resto de las firmas que producen localmente lo hacen a través de terceros. El cierre de Chamical se suma a la desactivación de otras dos plantas que la empresa tuvo en la provincia, en las localidades de Chilecito y Sanagasta, que dejaron de funcionar durante la presidencia de Mauricio Macri.

La clausura actual contrasta con el ciclo de desembolsos que la multinacional había concretado en años previos: en 2020 destinó $240 millones para sumar dos líneas de producción y unos 100 trabajadores; en 2021 anunció otros $420 millones para ampliar su capacidad; y en abril de 2023 inauguró dos nuevas líneas tras invertir 7 millones de dólares.

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El giro hacia el ajuste ya había quedado en evidencia en febrero de 2025, cuando la firma despidió a 23 operarios en La Rioja y acordó con la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) reducir una hora diaria la jornada laboral y los salarios para evitar nuevas desvinculaciones durante el resto de ese año.

El cierre de Chamical se produce en un escenario de retroceso para la industria local del calzado e indumentaria deportiva, marcada por cambios en las estrategias productivas y la sustitución por importaciones. Por ejemplo, el Grupo Dass cerró en julio su planta de Eldorado, Misiones, donde fabricaba zapatillas para Nike y Adidas, y desvinculó a los 150 trabajadores que permanecían allí, argumentando que había dejado de resultar conveniente producir en el país frente a la alternativa de abastecer el mercado desde sus plantas en Brasil. Por su parte, Will Der SA, que producía indumentaria deportiva para marcas como Adidas, Puma, Lacoste, entre otras reconocidas, cerró en agosto sus dos plantas en General Pacheco y Las Flores (provincia de Buenos Aires), con 120 despidos. Por último, Arluchi, el fabricante de suelas para calzado IDS Suelas en Chivilcoy, también bajó la persiana de su operación fabril para mudarse a Brasil y mantener en Argentina únicamente una presencia comercial.

LP / JMV