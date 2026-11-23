El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este lunes que fuerzas ucranianas atacaron con drones navales dos embarcaciones rusas en la base naval de Bengasi y frente a sus costas, en el este de Libia, a unos 2.400 kilómetros del frente de batalla. "Nuestros guerreros desplegaron siete drones navales de fabricación ucraniana. A pesar de todos los intentos del enemigo por contraatacar, la corbeta rusa Merkury fue hundida", escribió en su cuenta de X. Según Kiev, el ataque también alcanzó al carguero MV Angara, que Rusia usaba para transportar armas.

El Kremlin evitó opinar sobre el ataque, que ocurrió el domingo, y su vocero, Dmitri Peskov, solo dijo que Moscú había "tomado nota" del anuncio ucraniano. Según un funcionario libio, al menos diez personas, entre libios y rusos, resultaron heridas. En cambio, Peskov sí habló de "terrorismo" por el incendio de otro carguero ruso en el mar Báltico, que Finlandia atribuye "probablemente" a Ucrania.

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Zelenski celebró el resultado del operativo y anticipó que habrá más acciones de este tipo "en aguas designadas". "Una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra rusa. Agradezco a los combatientes del Servicio de Seguridad de Ucrania y a todas nuestras Fuerzas de Defensa que participaron en el cumplimiento de estas misiones", expresó.

Sobre la corbeta, destacó que se trata de "uno de sus buques más modernos, que entró en servicio ya en plena guerra a gran escala en 2023". Además, aseguró que en el ataque fue destruido un helicóptero de combate Ka-27 que estaba a bordo. La corbeta pertenecía a la Flota del Mar Negro de la Armada rusa.

Cómo fue el ataque

Según el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), las lanchas sin tripulación, del modelo Sea Baby, fueron lanzadas desde un "buque nodriza". A pesar de los intentos rusos de destruirlas desde el aire, el mar y la tierra, lograron llegar a sus objetivos. Según el funcionario libio, al menos cuatro drones fueron interceptados y dos impactaron en la corbeta.

Una imagen satelital muestra a la Merkury volcada. Además, la empresa de seguridad marítima Ambrey señaló que algunas de las explosiones podrían haberse producido por municiones que estallaron a bordo.

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El carguero Angara, en tanto, se usaba para trasladar material militar ruso, en particular en las rutas conocidas como "Expreso sirio" y "Expreso libio". Para el SBU, ambas embarcaciones eran "objetivos militares legítimos", ya que respaldaban directamente las capacidades militares de Rusia. Más tarde, según la guardia costera libia, un dron naval también alcanzó a un buque mercante con bandera de Malta frente a Bengasi.

La reacción de Libia

La administración del este de Libia, rival del gobierno de Trípoli reconocido por la ONU, informó una explosión en un barco ruso amarrado en el puerto, sin atribuirla a nadie. Explicó que el buque había parado para cargar combustible, en el marco de un acuerdo de cooperación con Rusia.

Además, envió una carta a la ONU para pedir una investigación internacional que determine si el oeste de Libia, controlado por el gobierno de Trípoli, se usó para preparar o lanzar el ataque. Según funcionarios libios, personal militar ucraniano, en su mayoría expertos en drones, opera en el oeste del país por un acuerdo secreto con Trípoli. Ninguna de las dos partes hizo comentarios al respecto.

El incendio en el Báltico

Un día antes, el sábado, un carguero ruso fue atacado en aguas internacionales del golfo de Finlandia, al oeste de la isla de Gogland. Se trata del Sparta II, de 121 metros, que había salido de San Petersburgo con destino a Kaliningrado. Pertenece a Oboronlogistika, una empresa que presta servicios al Ministerio de Defensa ruso y que está sancionada por Estados Unidos.

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El incendio lo dejó sin capacidad de maniobra y el barco quedó a la deriva en aguas de Finlandia, hasta que el domingo un remolcador ruso empezó a sacarlo. Sus 16 tripulantes fueron evacuados a otro barco ruso y uno de ellos sufrió heridas leves. Las Fuerzas de Defensa finlandesas consideraron que el ataque fue "probablemente llevado a cabo por Ucrania", aunque Kiev no hizo comentarios. Las autoridades de Finlandia tampoco informaron qué carga llevaba, y no descartan que fuera material militar.

En este caso, el Kremlin sí respondió. "Es, de hecho, una tendencia muy peligrosa, la extensión de la actividad terrorista a la región báltica", advirtió Peskov, que alertó sobre una escalada de tensiones en la zona.

Los ataques se suman a otros contra barcos rusos en el Mediterráneo. En marzo, Moscú responsabilizó a Ucrania por el ataque al buque de gas natural licuado Arctic Metagaz, y también hubo ataques contra la llamada "flota fantasma" rusa, los barcos que Moscú usa para esquivar las sanciones internacionales.

IC / JMV