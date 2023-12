Jonatan Viale se va de La Nación + y ya tendría nuevo destino

Jonatan Viale dejará LN+ y se sentará a conversar con TN para ocupar un lugar en la grilla diaria. Luego de trabajar dos años para la señal, el hijo del histórico Mauro Viale espera una transición exitosa, según pudo saber PERFIL.

La noticia de que Jonatan Viale ya no formaría parte de LN+ se conoció este jueves. Según Jorge Rial, quien primero compartió esta información en su programa en Radio 10 y luego en su cuenta de X (antes Twitter), los accionistas de la señal manejada por los Saguier habrían decidido no extender el contrato al periodista en LN+.

Los motivos de la no renovación del contrato de Viale, según Rial, tendrían que ver con que los directivos del canal ya no estarían a gusto con su estilo periodístico y el tenor de sus editoriales. “No le renovaron el contrato a Jonatan Viale en LN+”, lanzó el conductor de Argenzuela. “El directorio tomó la decisión”, aseguró para luego subrayar que sus "fuentes importantes" le comunicaron que ya “no lo querían más”.

Sin embargo, desde el entorno de Jonatan Viale aducen que Rial mintió al decir que fue echado de LN+, señal que ocupa desde febrero del 2021 con el ciclo +Realidad que sale de 20 a 21 hs.

A la confirmación de la salida de Viale de LN+ que hizo Rial, se suma la de Angel De Brito, que en la tarde del jueves, informó que "el pelado (Esteban) Trebucq" estaría en la misma franja horaria que estaba el programa del hijo de Mauro Viale.

Ernesto Tenembaum comparó a Joni Viale con Tucker Carlson: "Este tipo de operaciones son de otra dimensión"

La noticia se da en un contexto en el que circulan rumores acerca de la tensa relación entre Viale y Eduardo Feinmann, debido a que hubo chispazos al momento del pase del programa que traspasaron la pantalla. Y en tiempos donde Marcelo Tinelli le hizo un juicio al conductor por Daños y perjuicios en el que le reclamaría 60 millones de pesos.

Qué dijo Eduardo Feinmann sobre Jonatan Viale

Eduardo Feinmann recientemente ninguneó a Viale al llamarlo “hijo de” en una nota televisiva. Cuando le preguntaron en “Socios del espectáculo” si es posible que se reconcilie con su compañero de pase de programa, sin mencionar su nombre, respondió: “Con el hijo de Mauro Viale siempre fuimos compañeros de trabajo, la verdad es que... Nada. No sé qué es lo que él va a hacer de su vida el año que viene, no tengo ni idea”.

Cabe destacar que los rumores sobre un conflicto entre ellos surgieron debido a que el pase se dejó de realizar, a pesar de que era uno de los momentos con más pico de rating del canal.

Marcelo Tinelli versus Jonatan Viale: todo lo que se sabe de la multimillonaria demanda por calumnias

Asimismo, hace unos días Marina Calabró opinó sobre la relación de ambos: “Me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones". “Está bueno que el canal no lo fuerce, porque si no fluye orgánicamente, tampoco tiene el efecto televisivo que se busca”, aclaró Calabró en Lanata sin filtro, en Radio Mitre.

RM CP