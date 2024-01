Barco le hace el 'Topo Gigio' a Riquelme: si no lo vende, paga la cláusula y se va al Brighton

En Boca sabían, cuando consiguieron que Valentín Barco renovara solo por un año, que la cláusula que habían tenido que aceptar a regañadientes (US$ 10 millones) en los hechos significaba que el 'Colo' se podía ir cuando quisiera. Es que ese dinero para los clubes europeos es un desayuno, y para los grandes europeos es menos todavía, apenas una medialuna...

Y en este caluroso enero de 2024, con Boca incluso fuera Libertadores, la directiva que ahora encabeza también de manera formal Juan Román Riquelme no podía ni siquiera podía tentar al juvenil con eso de "la gloria deportiva". Por eso no extrañó que Barco intimara a Boca, a Román específicamente, a que acepte los 10,5 millones de dólares que ofreció el Brighton, porque si no lo hace pagará los 10 millones de aquella cláusula, saludará y se irá igual.

Los ingleses, casi tan colorados como el juvenil porque saben que se aprovechan de Boca, mejoraron algo los 9 millones que Boca rechazó hace unos días, e incluso dejan un 10% del pase del pelirrojo para Boca en una futura venta. Es que el Brighton, se sabe, es un club de segunda línea en la Premier, de cierto nivel como todo europeo, pero lejos de los dos Manchester, Arsenal, incluso de Liverpool... Por eso si Barco la rompe en Brighton, seguramente salte a los cheques mayores en alguno de esos grandes, o en algún otro gigante europeo...

La pelota quedó entonces ahora del lado 'riquelmista', y vaya que tendrá que gambetear Román para no quedar como el gran perdedor de esta historia, porque Boca está a 48 horas de perder a su jugador de mayor proyección por apenas 10 millones de dólares, lo que significa un fracaso de gestión importante. Podrán escucharse muchas opiniones sobre el tema, tal vez Boca no haya tenido demasiadas opciones, lo unico cierto es que para Boca es un negocio pírrico. Casi catastrófico. Implicará además aceptar que en este ajedrez cotidiano de pases y representantes, el de Barco, Adrián Rouco, logró que el juvenil deje el lugar donde se formó por una cifra en dólares mínima.

Quienes elogian a Riquelme contra viento y marea, amplia mayoría como se vio en la reciente elección boquense, seguramente dirán que Barco y su representante siempre apuntaron a la salida europea con bolsillo propio, y que el rédito para Boca pudo ser todavía peor si no se avenían a firmar hace un año aceptando las condiciones que imponía el juvenil, ya que en ese caso pudo haberse ido gratis esperando simplemente que terminará el flaco contrato anterior.

Pero más allá del maquillaje que se intente "del vestuario hacia afuera", el desaire de Barco a Boca y a Román en particular, tardará en olvidarse. En los hechos el chico era el único jugador xeneize de seguro destino europeo, promesa de algún dinero interesante. Así que habrá que esperar hasta el martes, ver si Boca acepta la 'oferta' inglesa, si intenta resistir por alguna vía legal, y si Barco lleva el cheque de 10 millones. El fútbol, se sabe, es un negocio, se juega por plata, las camisetas quedan para los shoppings y para los hinchas. Y en este asunto en particular a la incipiente segunda gestión de Román en Boca le toca aguantar este durísimo 'Topo Gigio' del juvenil, que forma parte también de la Selección de Mascherano.

Como detalle final de la tensa situación que se vive en Brandsen 805, queda recordar que el Brighton ya había estado interesado en el 'Colo' el año pasado, pero Boca tenía en ese momento Libertadores en el horizonte, Barco quería jugar ese torneo y se avino a firmar por un año. La cláusula quedó en 10 millones, y si se pagaba en los últimos 20 días del mercado de pases subía a 14 millones de dólares, plazo que concluirá justamente este martes 9.

En las últimas horas, Brighton aumentó la oferta que había presentado hace unos días, sumándole 500 mil dólares a los 10 millones por el 90 por ciento del pase: Boca se quedaría con ese 10 restante de una futura venta. Aunque la mejora resulte menor, casi fue un gesto "de buena voluntad" del club inglés.



El equipo de la Premier League ya había mostrado interés en el jugador bonaerense durante el último mercado de pases, pero en ese momento Barco tenía intenciones de quedarse a disputar la Copa Libertadores y, por este motivo, firmó y se quedó. Ahora espera hasta el martes a ver qué dice Román.

HB