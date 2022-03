Chiche Gelblung volvió de Ucrania, dijo que lo "trataron mal" y en las redes estallaron los memes

Chiche Gelblung volvió al país el pasado domingo tras su viaje a Ucrania para realizar la cobertura de la guerra entre dicho país y Rusia. "Hace un ratito pudimos cruzar la frontera después de casi 8 horas de espera. La posibilidad de llegar a Kiev era muy difícil, no podíamos movernos dentro de Ucrania porque la gente está muy loca y enojada", relató el cronista en su última transmisión desde Leópolis.

"También había mucha paranoia entre la gente, toda cámara que se prendía era un problema grave. Así que no tenía mucho sentido seguir", agregó al respecto por la pantalla de Crónica y afirmó que "en Ucrania había barricadas que hacen con civiles en muchos lugares así pero acá hay una locura insoportable".

Chiche Gelblung en la frontera entre Polonia y Ucrania.

"Notás tensión y maltrato, especialmente por las brigadas civiles. El riesgo está kilómetros más adentro dónde nosotros no pudimos llegar porque teníamos demasiados riesgos. No tenés choferes que te lleven porque la gente tiene miedo. Pero nunca tuve sensación de miedo. Fuimos preparados y somos prudentes. No somos ni temerosos ni temerarios", añadió Chiche sobre su experiencia al momento de cruzar la frontera y llegar a Kiev.

Sobre las conclusiones que le dejó su cercanía a la guerra entre Rusia y Ucrania, el conductor declaró: "Toda esa solidaridad que el mundo pregona no se nota en la frontera entre Ucrania y Polonia. A la gente que está haciendo el éxodo, los someten a situaciones infernales. Están dos o tres días en la frontera. Mujeres y chicos, porque hombres casi no hay, a la intemperie. Estamos hablando de días de 4 o 5 grados bajo cero. Y en la noche llega a 7 u 8 grados bajo cero. Lo que le están haciendo a esta gente es siniestro".

Duro comunicado de la Academia Nacional de Periodismo en apoyo a los corresponsales

Por otra parte, el icónico periodista de Crónica reveló que cuenta con una importante cantidad de material que será publicado próximamente: "Tenemos testimonios muy buenos, lo que se hizo fue interesante y tenemos un gran material para Buenos Aires. Hoy temprano decidimos pegar la vuelta", señaló el corresponsal.

Estallaron los memes

Las redes sociales siempre están a la orden del día para compartir memes en cuanto sucede algún hecho divertido, curioso o tragicómico. La vuelta de Chiche no fue la excepción y los memes no se hicieron esperar.

Los usuarios realizaron publicaciones que celebraban la hazaña del periodista y el equipo de Crónica, realizaban referencias a series populares y hasta lo compararon con el personaje ficticio de la Guerra de las Galaxias, Sheev Palpatine.

🔴 EN VIVO: Imágenes exclusivas de Chiche Gelblung en Ucrania pic.twitter.com/BpeOuo6GPa — Dr. Tillera. (@lazaritoo78) March 8, 2022

Chiche Gelblung de 1962 yendo a rescatar a Chiche Gelblung de 2022 de la explosión nuclear de Zaporizhzhia pic.twitter.com/8RGI7ASLe6 — Agustín (@AgustinManni_) March 4, 2022

No tenemos claro si habla por el micrófono o por auricular, pero nada importa ya. pic.twitter.com/AEVR1rsn3k — emi (@eeemiliano) March 2, 2022

No se si chiche fue a cubrir la guerra la guerra Ucriana _ Rusia para crónica o a convertirse en líder de los Sith pic.twitter.com/6dEKt0OwH0 — Juan Pablo (@juancis) March 2, 2022

Chiche con 78 años cubriendo una guerra//yo con 26: "Ay no quiero lavar dos ollas, es mucho esfuerzo 😪" pic.twitter.com/bkgcOu4GVd — Antonella💚 (@AntoDepa_) March 4, 2022

Cuando abris una ventana de incógnito. pic.twitter.com/s5JStKNI1R — emi (@eeemiliano) March 2, 2022

AS./ ED