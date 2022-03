Chiche Gelblung le puso fin a su cobertura en Ucrania y vuelve a la Argentina

Luego de realizar la cobertura de la guerra entre Rusia y Ucrania a sus 78 años, Samuel "Chiche" Gelblung confirmó su retorno a la Argentina y reveló que le costó mucho llegar a Kiev y circular dentro de Ucrania fácilmente porque la gente tenía mucha "paranoia".

Apenas cinco días después de su primera salida al aire desde Polonia, donde cubrió la llegada de refugiados ucranianos en Crónica TV, el periodista decidió finalizar su trabajo y emprender la vuelta a la Argentina, y los motivos fueron explicados en la última transmisión que hizo en vivo el día sábado 5 de marzo desde Leópolis: "Hace un ratito pudimos cruzar la frontera después de casi 8 horas de espera. La posibilidad de llegar a Kiev era muy difícil, no podíamos movernos dentro de Ucrania porque la gente está muy loca y enojada".

"También había mucha paranoia entre la gente, toda cámara que se prendía era un problema grave. Así que no tenía mucho sentido seguir", agregó al respecto, afirmando que "en Ucrania había barricadas que hacen con civiles en muchos lugares así pero acá hay una locura insoportable".

Chiche Gelblung en la frontera entre Polonia y Ucrania.

Asimismo, el periodista reveló que muchas personas piensan que "el presidente Zelensky no está en Ucrania y que está hablando desde algún lugar del mundo. Ahora dicen que en realidad era una especie de señuelo".

El periodista también analizó que desde Lviv "no es tan dramático, pero en estos momentos Rusia maneja todas las fuentes de energía de Ucrania. Si quieren la pueden dejar sin luz y sin agua. Tienen la manzana rodeada y no creo que resistan mucho más tiempo", destacó.

Chiche añadió que cuenta con material que publicará próximamente en su programa: "Tenemos testimonios muy buenos, lo que se hizo fue interesante y tenemos un gran material para Buenos Aires. Hoy temprano decidimos pegar la vuelta", afirmó el corresponsal, que había viajado al país en compañía del camarógrafo Marcelo "Chelo" Álvarez.

Chiche Gelblung viaja a cubrir la guerra entre Rusia y Ucrania: "No tengo miedo a morir"

Qué decía Chiche Gelblung antes de viajar a Ucrania

"Me estoy yendo en este momento, creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente, digamos... Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar. Me parece que es el momento en el que los periodistas tienen que estar", afirmaba en conversación con la periodista Cristina Pérez para Radio Rivadavia.

"Hace 50 años que hago esto, tengo bastante experiencia, he cubierto Vietnam, Biafra, en la Guerra de los Seis Días, no me da miedo. Hay que ser prudente y no pasarte de la raya. Eso no quita que a cualquiera le puede pasar, pero hay que saber dónde ponerse. Es intuición", contaba al respecto en Crónica TV.

"Vamos a ver como termina esto, es un conflicto que marca un antes y un después, cambia la geografía y lo vamos a tratar de contar de la manera más objetiva posible", concluía, partiendo con la idea de llegar hasta Polonia y de allí ingresar a Ucrania, una tarea que dio por finalizada el pasado sábado.

El twittero que siguió el viaje de Chiche desde el día 1

En las redes sociales hubo usuarios que se movilizaron rápidamente para acompañar con memes y reacciones el viaje de Chiche a través del territorio ucraniano, el más destacado de todos fue uno de los twitteros que realizó un hilo contando las hazañas y aventuras del periodista durante los cinco días de cobertura.

Haciendo uso de las placas rojas de Crónica, el twittero "@eeemiliano" capturó los momentos más relevantes de Chiche en Ucrania: "En este hilo vamos a ir dejando las mejores imágenes de Chiche, corresponsal de guerra a los 78 años".

Conforme llegaron novedades de Gelblung en el país europeo, el hilo rápidamente recopiló un poco más de 16 mil Me Gusta. En las últimas horas, la noticia de la vuelta del periodista al país puso fin al hilo que relató todos sus momentos.

Chiche Gelblung, hilo de Twitter por "@eeemiliano.

Con la fotografía del desmayo que protagonizó Carmen Barbieri en un programa de televisión, el tuitero colocó la noticia que difundió Leo Arias con una leyenda: "Discúlpame pero no me siento bien".

