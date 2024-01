“Chicho” Milei: el tío del Presidente que trabaja para una app de delivery y está a punto de ser desalojado

Mientras el presidente Javier Milei avanza en su plan de reforma profunda del Estado, se conoció la historia de su tío Juan José “Chicho” Milei, quien votó a Sergio Massa, es repartidor para una app de delivery y está a punto de ser desalojado.

El hombre es medio hermano de Norberto, el padre del mandatario, tiene 63 años y trabaja gran parte del día en su bicicleta: por las mañanas reparte diarios y a la tarde continúa en su bicicleta al servicio de PedidosYa.

"Yo no tengo aportes de nada y hace ocho meses que no pago el monotributo", le contó el tío del Presidente a la periodista Victoria De Masi para el DiarioAr. También le confesó que votó al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en el balotaje del pasado 19 de noviembre.

El hermano de Juan José, Norberto, comenzó como empresario del transporte y luego se expandió a otros rubros mientras que “Chicho” tuvo diferentes trabajos: fue cadete en una fábrica de calderas, armó cajas en una empresa de camisas, estudió para masajista deportivo, quiso ser entrenador de pádel, pero no tuvo alumnos; lavó autos, fue sereno en un edificio y ayudó en la pizzería de un amigo.

Milei aterrizó en la Base Marambio con un mensaje ambientalista



Ahora lo apremia la preocupación de quedarse sin casa, ya que recibió una orden de desalojo para abandonar el departamento de un ambiente y medio que tiene en el barrio porteño de San Cristóbal. Ese inmueble lo había comprado tras vender otro de tres ambientes luminoso y con balcón terraza en Belgrano heredado de sus padres.

Según detalló Juan José, él y Norberto cortaron su vínculo en 2005 cuando se murió el padre de ambos, Francisco Milei, abuelo del Presidente.

Cuando a “Chicho” le consultaron si había hablado con su sobrino cuando asumió la presidencia, fue taxativo: "Nah, ¿qué le voy a decir? Mis amigos me dicen ´pero si ahora es el Presidente, Chicho, escribile´, pero... No, no. Yo espero que le vaya bien a él. Pero, no sé. No me interesa tanto". "Es que nunca quise saber nada con ellos. Refinados, guapos. Medio chantas", aseguró en la entrevista.

Sin embargo, sí hubo un mensaje de su parte hacia Javier Milei y fue a través de Facebook: "Felicitaciones Javier soy Juan José hijo de Chicho y Marcela fuerte abrazo PRESIDENTE".



RB / Gi