De casas a un euro a estadía gratuita para trabajadores remotos: cómo vivir en Cerdeña sin nacionalidad italiana

El pueblo sardo de Ollolai, en Italia, lanzó un programa dirigido a nómadas digitales para una estadía gratuita pagada por el municipio local. Es para extranjeros sin ciudadanía europea que quieren trasladarse temporalmente para trabajar en el centro de la isla mediterránea, entre agricultores y ovejas pastando.

Se trata del mismo pueblo que adoptó una medida muy publicitada en el 2018 para revitalizar su población: vender casas en ruinas por 1 euro. En un nuevo intento por atraer jóvenes, el municipio destinó 20.000 euros en el nuevo proyecto, que incluirá acoger a 30 trabajadores remotos de todo el mundo, uno a la vez, durante los próximos dos años.

El presupuesto procedente de las arcas del municipio se destinará al alquiler de viviendas de familias locales para los nómadas digitales, a un costo de 350 euros al mes por una casa amoblada, de dos dormitorios. Los servicios públicos, las facturas y los impuestos municipales también estarán cubiertos, aunque no el transporte ni los pasajes de avión. Las casas, que antiguamente pertenecían a familias de pastores y agricultores, cuentan con oficina y conexión a Internet de alta velocidad.

Clarese Partis, la primera huésped del programa "Trabaja desde Ollolai"

Se alienta a postularse a trabajadores remotos profesionales de todos los campos: tecnología, medios, finanzas, bienes raíces, arquitectura, también artistas, escritores, músicos, científicos y académicos. Las solicitudes en internet estarán abiertas hasta diciembre. Los elegidos pueden permanecer gratis hasta tres meses seguidos, que es el período máximo que los no europeos pueden permanecer en Italia sin visa.

Cerdeña es la cuarta región menos poblada de Italia y la región del país con la más baja tasa de fertilidad total. Además, el pueblo de Ollolai está ubicado lejos de las costas VIP de Cerdeña y aún conserva antiguas tradiciones. Con el tiempo, los lugareños migraron en busca de un futuro mejor, vaciando el antiguo distrito, ahora cubierto de arte callejero que representa la vida rural.

En el siglo pasado, la población de Ollolai se redujo de 2.250 a 1.300 habitantes, y sólo nacían un puñado de bebés cada año. En el 2018, el intendente lanzó un exitoso programa de venta de casas antiguas abandonadas a un euro cada una. “Fue un gran éxito: muchos extranjeros compraron y remodelaron docenas de viviendas abandonadas”, dijo el alcalde Francesco Columbu a CNBC. “Ahora, después de invertir en Internet de alta velocidad, con este nuevo proyecto ‘Trabaja desde Ollolai’ queremos hacer de nuestro pueblo un centro nómada digital”, anunció.

La primera huésped en Ollolai

Clarese Partis, una diseñadora de software de 39 años oriunda de Los Ángeles, Estados Unidos, fue la primera huésped en Ollolai bajo el proyecto para nómades digitales. Hace dos semanas, Partis llegó al pueblo sardo y relató: “Tuve que darle a mi propietario un euro simbólico por el alquiler de la casa. Los lugareños son muy cálidos y acogedores, y no es porque quieran venderte algo, como en los lugares turísticos”.

“He estado viajando como nómada digital durante los últimos dos años, la última vez en Zanzíbar”, dijo Partis, pero “cuando surgió la oportunidad de Ollolai, me entusiasmó intentarlo”. “Sentí que necesitaba un cambio de lugar”, contó, aunque “no uno turístico, sino rodeado de naturaleza, aire fresco, montañas, hermosas playas, donde pudiera encontrar más consuelo, paz y un estilo de vida con un ritmo más tranquilo”.

Luego de Partis, arribará a Ollolai un trabajador nómade oriundo de Singapur y esperan recibir, principalmente, a estadounidenses. A pesar de que los ganadores del sorteo podrán hospedarse gratuitamente, desde el municipio aclararon que no se trata de “vacaciones gratis”, sino que por el contrario, los residentes deberán “devolver algo a la comunidad”.

Partis entregando un euro simbólico al dueño de la casa donde fue recibida en el pueblo italiano

“Deben tener una experiencia comprobada como nómadas digitales y dejar un trabajo concreto al final de su estancia, ya sea una conferencia, un ensayo, un trabajo de investigación o un documental”, aclaró Veronica Matta, directora de la asociación cultural que gestiona el programa “Trabaja desde Ollolai” junto al municipio. Por su parte, Partis planea dar una conferencia sobre lo que significa ser un nómada digital, en general y específicamente en Ollolai, anunció.

“Aún me estoy adaptando. Hay días que me la paso viajando para explorar los hermosos lugares de los alrededores, y otros que me encierro en casa poniéndome al día con mi trabajo”, reconoció la diseñadora de software. También relató que un día típico en Ollolai es similar a su vida en otros lugares: meditación de yoga por la mañana, seguida de trabajo, luego una caminata al aire libre y un viaje a la costa o las montañas para disfrutar del silencio y las vistas.

“No bebo, así que el bar no es mi mejor lugar para pasar el rato”, dijo. “En cambio, me encanta ir al mercado de agricultores a comprar ingredientes frescos como trufas, hacer pasta y ñoquis con pesto. La comida es increíble. Me encanta relacionarme con la gente de acá”, añadió.

ML / ED