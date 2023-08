Si pudieran, los argentinos serían 100% nómades digitales pero apenas el 12% lo logró

El 99% de los talentos de Argentina quisiera trabajar mientras viaja por el mundo. Así lo explica un relevamiento reciente de Bumeran, en el que también desglosa que, el 65% que no lo hace es porque lo considera "algo difícil de lograr".

En el mencionado estudio de Nómadas digitales participaron 13.925 talentos de la región: 3.244 de Argentina, 3.355 de Chile, 3.196 de Ecuador, 2.641 de Panamá y 1.489 de Perú. La consultora explora qué tan común es que las personas trabajen mientras viajan por el mundo y qué tan apoyado es por las empresas este estilo de vida.

“Esta tendencia del ser humano a querer recorrer el mundo no es algo nuevo, pero gracias a la tecnología hoy es posible hacerlo para una gran cantidad de talentos. Y eso se cristaliza en que la flexibilidad respecto a los horarios y la ubicación geográfica desde donde se trabaja es una de las principales demandas de los trabajadores a la hora de elegir un empleo”, explicaba Federico Barni, CEO de Jobint.

¿Qué es un nómada digital?

Se llama nómada digital al profesional que usa las nuevas tecnologías para trabajar de manera remota mientras viaja por cualquier parte del mundo.

El 99% de los talentos de Argentina quisiera trabajar mientras viaja por el mundo, mientras que solo el 1% preferiría no llevar adelante ese estilo de vida.

De todos modos, parece ser que el nomadismo es un sueño compartido en Latinoamérica. La situación es la misma en los otros países de la región: al 99% de los chilenos, de los ecuatorianos, de los panameños y de los peruanos les gustaría trabajar mientras viajan por el mundo.

Ahora bien, si la casi totalidad del talento local quiere ser ser nómada digital, ¿por qué no lo hacen?

Sencillo, el 65% de ellos sostiene no es algo fácil de lograr, el 23% afirma que en su organización no le permiten trabajar mientras viaja, el 9% considera que no termina de decidirse para hacer ese cambio y el 3% no cree sentirse preparado para llevar ese estilo de vida.

Buenos Aires, la mejor ciudad del mundo para nómades digitales

En cuanto a los que sí lo han logrado, el estudio mostró que apenas el 12% de los talentos argentinos fue nómada digital y el 54% de ellos tenía un empleo en relación de dependencia mientras lo era.

El 88% de los talentos argentinos nunca trabajó como nómada digital, mientras que el 12% sí vivió esa experiencia en algún momento de su carrera laboral.

¿Cómo analiza el trabajo el 12% de los argentinos que fue nómade digital?

El 46% experimentó ese estilo de vida porque quería conocer lugares y personas nuevas, el 38% porque le permitía prolongar la estadía en sus viajes ya que generaba plata mientras recorría, el 36% porque buscaba mejorar su calidad de vida y el 17% porque necesitaba un cambio en su vida.

Del total de las personas argentinas que trabajan o trabajaron mientras viajaban por el mundo, el 54% tiene o tenía un empleo en relación de dependencia que ejerce o ejercía de forma remota, el 29% es o era freelancer y el 17% tiene o tenía su propio emprendimiento.

Los nómadas digitales argentinos se desempeñan o desempañaban en diferentes sectores laborales: Tecnología y Sistemas en un 15%, Administración y Finanzas en un 13%, Comercial en otro 13% y Marketing y Comunicación en un 12%.

