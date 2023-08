Amazon está tomando medidas contra los empleados que se niegan a volver a la oficina

Amazon.com Inc. está tomando medidas contra los trabajadores estadounidenses que han ignorado sus directrices de regreso a la oficina, siendo este el último ejemplo de empresas que intentan reducir la cantidad de tiempo que los empleados trabajan de forma remota.

Algunos empleados estadounidenses de Amazon recibieron esta semana un correo electrónico en el que se les informaba que no estaban cumpliendo con las expectativas de la empresa de pasar al menos tres días a la semana en la oficina, según una copia del mensaje al que tuvo acceso Bloomberg. El Financial times informó sobre el correo electrónico anteriormente.

Amazon no es el único empleador que está tomando medidas drásticas contra quienes eluden la oficina a favor del trabajo remoto. Arvind Krishna de International Business Machines Corp. dijo en mayo que las promociones podrían complicarse para aquellos que no estén en la oficina.

El lunes, Zoom Video Communications Inc., cuyo software de videoconferencia facilitó el cambio al trabajo remoto durante la pandemia de covid-19, dijo que aquellos empleados que viven cerca de una oficina deben ir dos días a la semana. Empresas de todo tipo de sector como Chipotle Mexican Grill Inc. y Black Rock Inc. también aumentaron la cantidad de tiempo que los empleados deben estar la oficina.

A pesar del fin de los confinamientos de la era de la pandemia, muchos empleados se han mostrado reacios a regresar a la oficina a tiempo completo. La asistencia a la oficina se ha estabilizado un 30% por debajo de las normas previas a la pandemia, según un informe de McKinsey Global Institute del mes pasado.

Un portavoz de Amazon declinó hacer comentarios al respecto.

Traducido por Paola Torre.