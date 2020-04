Con motivo del 50 aniversario del Día de la Tierra y en plena pandemia de coronavirus, defensores del medio ambiente, líderes religiosos, músicos y funcionarios gubernamentales celebrarán este 22 de abril de manera digital, con una variedad de videos con mensajes que refuerzan su compromiso con el planeta.

Esta actividad, impulsada por la organización internacional Red del Día de la Tierra, tendrá mensajes, charlas, enseñanzas y presentaciones, que serán parte de un gran evento digital por efectuar el día central y en vivo denominado: Earth Day Network. Tendrá una duración de 15 horas (9:00 a. m. a 11:00 p. m.).

A esta actividad se podrá acceder desde la página www.earthday.org y también por medio de Twitter (#EarthDay2020) y como parte del Earth Day Live.

En esta ocasión los organizadores han decidido adaptarse y continúan las acciones en Internet. La principal, es difundir un mensaje positivo: que todavía estamos a tiempo de parar la crisis climática. Desde su Twitter, anticipan: "El miércoles, vamos en DIRECTO - Sintonice con el Día de la Tierra en vivo el 22 de abril mientras inundamos el mundo con mensajes de esperanza, optimismo, y sobre todo, ACCIÓN. Únanse a nosotros para los 50 años del Día de la Tierra".

