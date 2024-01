La madre de Chano Charpentier pidió actualizar la Ley de Salud Mental: "Es del 2010 y parece del 1910"

La madre del músico “Chano” Charpentier, Marina Charpentier, este martes formó parte de la quinta jornada de debate de la Ley Ómnibus junto a Stella Maurig, especialista en drogodependencias donde habló sobre la Ley de Salud Mental y exigió su reforma. "Que el Estado haga lo que estamos haciendo nosotras", lanzó al finalizar su discurso en la Cámara de Diputados.

“Celebramos que por fin se hayan decidido a poner sobre la mesa la Ley de Salud Mental, con la que no tenemos bronca ni estamos en contra simplemente entendemos que quedó vieja. Es del 2010 y parece del 1910”, expresó la mamá de Chano en sus primeros segundos de su discurso haciendo referencia a los puntos incluidos en la Ley Ómnibus que Javier Milei envió al Congreso.

“Estamos interesados en sentarnos a discutir con los legisladores estos cambios que nos parecen interesantes", manifestó Marina.

Charpentier manifestó que “los pibes son el futuro y los pibes tienen depresión” y sostuvo que la iniciativa "está hecha desde un escritorio". También les pidió a los legisladores que "salgan a la calle y hablen con los pibes" que sufren por su adicción a las drogas.

"Será muy buena pero es teórica", dijo la mamá del líder de la banda “Tan Biónica” al exponer los aspectos vinculados a la salud mental. “Enterense que los pibes se drogan y los padres naturalizan el consumo porque no hay información”, aseveró.

"Hay que capacitar a los policías, a los enfermeros, a los agentes de salud, a los directores de escuelas, a las maestras, a los profesores de educación física. Hay que crear clubes donde podamos pasar un mensaje saludable”, exigió la Charpentier, quien es trabajadora social y arma grupos de prevención.

"La ley habla de manicomios y plantea cerrar a los monovalentes. Yo me pregunto, ¿qué estigmatización más grande es decir que no puede haber hospitales psiquiátricos para enfermos mentales? Si hay hospitales como el Santa Lucia, ¿por qué un enfermo mental de cualquier clase no tiene derecho a ser respetado, a tener un lugar con especialista?", planteó.

"¿Por qué los que defienden la ley, hablan de que el hospital es la cárcel y que adentro se tortura y se lo asocia con la ESMA? Por favor, dejemos de mirar para atrás, y miremos para adelante. El presente nos llama a la puerta, los pibes se están muriendo, el fentanilo llegó a las calles de Argentina", alertó Charpentier.

"Las madres van al Hospital y les dicen que el psiquiatra viene en 6 días. Y las madres vienen a decirnos 'mi hijo murió' porque atienden una vez por semana", dijo Marina al plantear que uno de los mayores problemas de la norma vigente es que los especialistas tienen un sueldo que “da vergüenza”. “Casi que hacen trabajo vocacional", lanzó.

En otro pasaje de su presentación recordó el episodio que sufrió Chano, cuando el músico recibió un balazo por parte de un oficial de policía que quiso contenerlo durante un brote. "Si a mi hijo lo hubieran atendido con un protocolo de acción, hoy mi hijo tendría el vaso, y una parte del páncreas. ¿Saben por qué está bien? Porque yo pude pagar un psiquiatra y los tratamientos. Esta ley está hecha para gente con dinero", aseveró la madre del artista.

“En la Argentina los pibes se mueren en la calle, entonces hagamos leyes para los pibes que tenemos, no para los que soñamos tener", reclamó.

Por su parte, Stella Maurig, madre de un joven que se suicidó por su adicción a las drogas, relató que "nuestros hijos son enfermos, la adicción es una enfermedad. No son usuarios, los usuarios son los que usan cable e internet" y sostuvo que "llevamos años pidiendo que el Estado nos escuche".

"Necesitamos un hospital monovalente. Es urgente decretar el estado de emergencia en salud mental", aseveró Maurig, quien dijo que "tal vez la intención de la ley fue buena pero no funciona".

Charpentier junto Stella Maurig, fundaron "La Madre Marcha", una ONG donde responden consultas, escuchan historias durísimas y trabajan para encontrar la manera de canalizar esos cientos de pedidos de ayuda de madres y enfermos que les llegan desde todo el país por redes sociales o correo electrónico, ya que ellas conocen más que los legisladores los defectos del funcionamiento de un estado que obstaculiza cualquier respuesta rápida o eficiente.