El Centro Adventista de Vida Sana Puiggari es una institución de rehabilitación y desintoxicación que en reiteradas oportunidades fue foco de las noticias por la internación de diversas personalidades de la música, el deporte y la política.

Lejos del bullicio citadino, este espacio está ubicado en Villa Libertador San Martín, una localidad entrerriana de menos de 7 mil habitantes.

Aunque solo se encuentra a 55 kilómetros de la capital de Entre Ríos, esta institución funciona como una hermética burbuja de tranquilidad donde dominan el silencio y los paisajes naturales.

Está destinada a aquellas personas que buscan abandonar hábitos insalubres o recuperarse de un cuadro de estrés. La institución es parte del Sanatorio Adventista del Plata, fundado en 1908 y popularmente conocido como “Sanatorio de Puiggari”.

“Yo no me dejaba ayudar”: una granja en Río Ceballos demuestra cómo se puede recuperar a adictos y delincuentes

Maradona y el Chano, los pacientes que la hicieron famosa

Esta clínica adventista monopolizó varias veces la atención de los medios de comunicación. En 1996, Diego Armando Maradona fue internado por “un cuadro de stress”. Llegó el miércoles 28 de febrero, en un vuelo chárter privado, acompañado por su representante Guillermo Cóppola y por Nery Pumpido que era ayudante de Carlos Bilardo. Se dice que el propio ex DT de la Selección Argentina fue quien le sugirió a Maradona asistir a este centro.

Guillermo Coppola: Maradona era "caprichoso" y "un paciente muy difícil de tratar”

En ese momento, había programado un plan de trabajo de siete días en la institución. Durante su estadía en rehabilitación, pudo ser captado por los periodistas pedaleando junto a sus hijas Dalma y Gianinna, o paseando al aire libre acompañado por Cóppola y Claudia.

En declaraciones al canal América, Diego aseguró que la rutina en la institución entrerriana no era fácil y que eso demostraba que quiénes lo criticaban asegurando que era irresponsable no tenían razón. “Esto lo hago porque me viene bien a mí, porque se lo había prometido a mis hijas, a mi mujer y a Guillermo. Venir acá a esta ‘vida sana’ como dicen ellos”, aseguró Maradona en aquel momento.

Otro de los famosos que eligió este centro fue el cantante Chano Moreno Charpentier. El líder de Tan Biónica se internó en varias oportunidades por distintos motivos: en uno, para estar en óptimo estado previo a su recital en el Gran Rex, y en otro, para poder asistir en buenas condiciones al casamiento de su amigo Jorge Lanata.

Pero, sin dudas, uno de los principales ejes de la elección del músico para las reiteradas internaciones se vinculaba a realizarse chequeos en el mismo centro dónde fue tratado durante su lucha contra las adicciones.

Si bien las internaciones de Maradona y el Chano fueron las que más atención recibieron de la prensa, en este centro también estuvieron otras figuras como: Mercedes Sosa, China Zorrilla, León Gieco, Luis Landriscina, Antonio Tarragó Ros y Marcelo Bielsa.

Políticos que se internaron en otros centros de la misma institución

Además de estrellas del deporte o el espectáculo, esta institución recibió a personalidades de la política nacional. En pleno conflicto entre el campo y el gobierno por "la Resolución 125" en 2008, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi eligió la Clínica Puiggari para relajarse e intentar dejar de fumar.

En ese momento había afirmado: “Les recomendaría este lugar a los Kirchner, les vendría muy bien para relajarse. Es ejercicios, naturaleza y contacto con la realidad”

El Centro Adventista Vida Sana tiene otras sedes en el país.

Una de ellas está ubicada en Misiones. Ahí, en 2019, se internó el expresidente, Eduardo Duhalde, para un tratamiento contra el estrés. Ya conocía el método Puiggari, pues décadas antes había estado internado en la clínica fundacional de Entre Ríos.

Cómo es la rutina de los internados en el Centro Adventista de Vida Sana

Las personas que se encuentran en este sitio siguen un estricto estilo de vida durante esos días.

No pueden consumir alcohol u otras sustancias, fumar tabaco o comer fuera del horario determinado.

Argentina, en el puesto 45 entre países con más consumo del alcohol del mundo

Se centran en la ingesta de alimentos naturales, con hincapié en los cereales integrales, las semillas, los aceites vegetales, los frutos secos y una variedad de frutas y verduras. A su vez, restringen el consumo de huevos y productos lácteos y evitan las carnes, el azúcar refinado y las bebidas con cafeína.

Desde el centro aseguran que quiénes los eligen " se sienten contenidos, acompañados y mimados". Además, subrayan que "aplican un método distintivo" que ayuda "a bajar revoluciones y tomar conciencia".

Cuáles son las tarifas de la Clínica Adventista Puiggari

La internación en la institución puede ser de 1 o 2 semanas. El día de ingreso es el domingo por la tarde. Los interesados en inscribirse, antes deben pasar por un proceso de admisión en el cual se evalúa cada caso.

Entre los servicios que ofrecen se encuentran:

Hidroterapia y masaje integral.

Actividad física diaria.

Grupo de apoyo

Workshops de nutrición

Asesoramiento nutricional y dieta personalizada.

Alimentación terapéutica natural vegetariana en las cuatro comidas.

Al día de hoy, la tarifa del plan de 1 semana para una persona en habitación individual estándar es de $910.000.

SV/LT