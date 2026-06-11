El INSSSEP anunció cambios en el Fondo de Alta Complejidad y la oposición pidió frenar su aplicación

El anuncio del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) sobre la actualización del Fondo de Alta Complejidad (FAC) abrió un nuevo frente político en la provincia. Mientras el organismo sostiene que se trata de un proceso de reorganización administrativa y tecnológica destinado a optimizar las prestaciones, sectores de la oposición expresaron preocupación por el impacto que las nuevas disposiciones podrían tener sobre pacientes que dependen de tratamientos de alto costo.

La medida fue comunicada oficialmente este miércoles por la Gerencia de la Obra Social, que aseguró que el procedimiento apunta a mejorar la calidad de la información disponible, fortalecer el seguimiento de los afiliados y lograr una administración más eficiente del sistema.

Cómo será la actualización del Fondo de Alta Complejidad

Según informó el INSSSEP, los afiliados incorporados al FAC desde el 1 de julio de 2025 serán actualizados de manera automática, por lo que no deberán realizar ningún trámite adicional.

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Para quienes ingresaron al programa con anterioridad a esa fecha, el organismo realizará una revisión de la documentación existente en sus registros, incluyendo historias clínicas, estudios complementarios y prácticas médicas ya realizadas.

La obra social aclaró que, en caso de necesitar información adicional, cada afiliado será notificado de manera individual y exclusivamente a través de Tu Gobierno Digital o del correo electrónico institucional registrado. Además, remarcó que no será necesario asistir a la sede central ni a las delegaciones del INSSSEP, ya que todo el procedimiento se desarrollará por canales digitales.

Desde el organismo sostuvieron que la iniciativa forma parte del proceso de modernización institucional y que busca brindar servicios "más ágiles, transparentes y eficientes".

La oposición cuestionó la medida y pidió suspenderla

El anuncio motivó una reacción del interbloque opositor en la Legislatura provincial, cuyos diputados presentaron un proyecto de resolución manifestando preocupación por los alcances de la Resolución N° 2623/2026.

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El legislador Sebastián Benítez Molas advirtió que cualquier modificación vinculada al Fondo de Alta Complejidad debe evaluarse con especial cuidado debido a la situación de vulnerabilidad de sus beneficiarios.

"Cuando hablamos del Fondo de Alta Complejidad estamos hablando de personas que atraviesan enfermedades graves y que dependen de tratamientos continuos para preservar su salud y, en muchos casos, su vida. Cualquier medida que agregue incertidumbre o burocracia debe ser revisada con extrema prudencia", sostuvo.

El proyecto señala que el FAC brinda cobertura a pacientes oncológicos, trasplantados, personas con insuficiencia renal terminal y otras enfermedades complejas que requieren tratamientos permanentes y medicamentos de alto costo.

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Reclaman garantías para la continuidad de los tratamientos

Los diputados opositores expresaron su preocupación por la posibilidad de que las nuevas exigencias administrativas puedan derivar en demoras o interrupciones en prestaciones ya autorizadas.

En ese sentido, solicitaron al Directorio del INSSSEP que suspenda la aplicación de los mecanismos de reempadronamiento y de las eventuales limitaciones temporales de cobertura hasta tanto se garantice que las modificaciones no afectarán a los actuales beneficiarios.

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Además, pidieron la elaboración de un informe técnico, sanitario, jurídico y financiero que explique los fundamentos de los cambios y su impacto sobre la población alcanzada. "La sustentabilidad del sistema es importante, pero nunca puede lograrse poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos médicos. Primero están los pacientes y la garantía efectiva del derecho a la salud", afirmó Benítez Molas.

El legislador concluyó que "nadie que esté atravesando un cáncer, una diálisis o un tratamiento posterior a un trasplante debería estar preocupado por trámites administrativos cuando lo que necesita es la certeza de que su tratamiento va a continuar".