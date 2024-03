El Papa denuncia el “escándalo” de un mundo en el que las mujeres siguen sufriendo violencia

En esta nueva edición del L´Osservatore Romano en lengua española, se destaca en primera página que el Papa Francisco vuelve a denunciar el “escándalo” de un mundo en el que las mujeres siguen sufriendo “todavía tanta violencia, desigualdad, injusticia y maltrato, y esto resulta todavía más escandaloso si es provocado por quienes profesan la fe en el Dios 'nacido de una mujer'”. Reunido la mañana del jueves 7 de marzo con los participantes en un congreso internacional interuniversitario dedicado al “genio femenino” que concluye en el día de hoy, Día de la Mujer, en el discurso que el Pontífice hizo leer a una de sus colaboradoras, destacó en particular “una forma grave de discriminación, que está precisamente vinculada a la formación de la mujer. Efectivamente, en muchos contextos dicha formación es temida, sin embargo, el camino hacia sociedades mejores pasa justamente por la educación de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes, de la que se beneficia el desarrollo humano”. En el discurso del Papa Bergoglio se publica en forma completa y oficial con este ejemplar.

¡Basta, por favor! Digamos todos: ¡Basta, por favor! ¡Deténganse! Este es el nuevo y sentido llamamiento del Papa Francisco para que cesen las hostilidades en Palestina e Israel. El Pontífice lo lanzó el 3 de marzo, al final del Ángelus dominical recitado desde la ventana del Estudio Privado del Palacio Apostólico Vaticano ante los veinte mil fieles presentes en la Plaza de San Pedro y los que le siguieron a través de los medios de comunicación. A mediodía, el Pontífice había comentado primero el Evangelio dominical centrado en el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo. El Sumo Pontífice, siguiendo este clamor por la paz, expresó también: “Llevo todos los días en el corazón, con dolor, el sufrimiento de las poblaciones en Palestina e Israel, debida a las hostilidades en curso. Los miles de muertos, de heridos, de desplazados, las imágenes de destrucción causan dolor, y esto con consecuencias tremendas en los pequeños y los indefensos, que ven comprometido su futuro. Me pregunto: ¿de verdad se piensa que de este modo se construye un mundo mejor? ¿Se cree realmente que así se alcanzará la paz? Invito a que continúen las negociaciones para un inmediato alto el fuego en Gaza y en toda la región, a fin de que los rehenes sean liberados enseguida y regresen con sus seres queridos, que los esperan con ansia, y para que la población civil pueda acceder con seguridad a las debidas y urgentes ayudas humanitarias. Y, por favor, no olvidemos la martirizada Ucrania, donde cada día mueren tantas personas. Hay mucho dolor allí. El 5 de marzo se celebra el segundo Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación. ¡Cuántos recursos se derrochan en gastos militares que, a causa de la situación actual, desgraciadamente continúan aumentando! Espero sinceramente que la comunidad internacional comprenda que el desarme es, ante todo, un deber, el desarme es un deber moral. Metámonos esto en la cabeza. Se requiere el valor de todos los miembros de la gran familia de las naciones para pasar del equilibrio del miedo al equilibrio de la confianza".

La misión de abogados, jueces, fiscales, defensores "es fundamental y crucial", porque "el Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social". Lo afirma el Papa en un mensaje de vídeo en español enviado a los miembros del Comité Panamericano de Jueces de Derechos Sociales y Doctrina Franciscana (Copaju) con motivo de la inauguración de la nueva sede del organismo en Buenos Aires y de la primera sucursal en América Latina del Instituto para la Investigación y Promoción de los Derechos Sociales “Fray Bartolomé de las Casas”. En el discurso que se publica en forma completa y oficial con este ejemplar, el Papa Francisco también expresó que “No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente sólo los desechos de aquellos que sí consumen. Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social. Las normas, queridos jueces, ya han sido dictadas. Rigen. El problema es su vigencia efectiva, su concreción. Ahí empieza vuestro rol. El dios Mercado y la diosa Ganancia, son falsas deidades que nos conducen a la deshumanización y a la destrucción del planeta. La historia lo ha demostrado en muchas y muy tristes oportunidades”.

La importancia de la virtud de la valentía al servicio de la administración de justicia fue afirmada por el Papa Francisco en la inauguración del 95° año judicial del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, en la mañana del sábado 2 de marzo en el Aula de la Bendición. El texto del discurso del Pontífice, leído por monseñor Filippo Ciampanelli, funcionario de la Secretaría de Estado, se incluye en forma completa con esta edición del periódico semanal vaticano en lengua española.