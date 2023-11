L'Osservatore Romano de esta semana: “Una paz justa”

“Una paz justa” es el clamor del Papa Francisco que encabeza e ilustra la portada de esta nueva edición del L'Osservatore Romano en lengua española. La sentencia fue pronunciada por el Papa Francisco en la catequesis de los miércoles que se transcribe en forma completa y oficial con este ejemplar.

“Una paz justa» entre israelíes y palestinos, pero también para la martirizada Ucrania”. Lo deseó el Papa, al finalizar la catequesis, durante los habituales saludos a los fieles de varias nacionalidades presentes en la plaza de San Pedro. La audiencia general concluyó con el canto del Pater Noster y la bendición.

En este mismo sentido, el domingo pasado luego del Ángelus tradicional, asomándose a la ventana del Palacio apostólico vaticano con los fieles presentes en la plaza de San Pedro, el Papa Francisco expresó “¡Queridos hermanos y hermanas! Sigo pensando en la grave situación en Palestina y en Israel, donde muchísimas personas han perdido la vida. Os pido que os detengáis, en nombre de Dios: ¡cesad el fuego! Espero que se sigan todas las vías para evitar absolutamente una prolongación del conflicto, que se pueda socorrer a los heridos y que las ayudas lleguen a la población de Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Que liberen inmediatamente a los rehenes.

Entre ellos hay también muchos niños, ¡que vuelvan con sus familias! Sí, pensemos en los niños, en todos los niños involucrados en esta guerra, como también en la de Ucrania y en otros conflictos: así se está matando su futuro. Rezamos para que se tenga la fuerza de decir “basta”.

Durante la audiencia al Organismo de servicio internacional para todas las expresiones de la Renovación Carismática Católica, el Papa argentino nuevamente hizo referencia al flagelo de las guerras. “Hermanos y hermanas la guerra destruye también la memoria de los pasos dados en favor de la paz. Miremos esta orquesta que hace un gran esfuerzo por la paz. Miremos este olivo, aquí, como signo de paz. La guerra destruye todo, todo. Quita la humanidad. El otro día, 2 de noviembre, fui a celebrar misa al cementerio militar de la Commonwealth; al entrar, miraba las edades de los caídos señaladas sobre las tumbas: todos eran jóvenes, de entre 20 y 30 años. La guerra destruye la juventud, no sabe hacer otra cosa que destruir. Por favor, luchemos por la paz. ¡No dejemos que nos roben esta memoria de la paz! Ahora los invito a rezar en silencio por la paz”.

Eliminar las «raíces culturales y mentales» que creciendo «en el terreno del prejuicio, de la posesión, de la injusticia», favorecen la proliferación de una «mala hierba venenosa»: la violencia sobre las mujeres. Lo pidió el Papa Francisco en el mensaje para la campaña nacional contra las prepotencias y los abusos sobre el género femenino, organizada por la Rai Radio1 Gr1 junto con la Casa de Acogida de las Mujeres Maltratadas de Milán (Cadmi), Mujeres en Red Contra la Violencia (D.i.Re). Publicamos el texto pontificio, que fue transmitido la mañana del 9 de noviembre, por el informativo radiofónico del primer canal de la emisora de Estado italiana.

Con esta edición se publica en forma oficial el texto completo del Documento del Dicasterio para la Doctrina de la fe aprobado por el Papa sobre la participación a los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio por parte de personas transexuales y homoafectivas.

«Pidan al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo». Es la intención propuesta por Francisco para el mes de noviembre difundida por la Red mundial de oración del Papa – a través del vídeo publicado en la web de www.thepopevideo.org y a través de la App Clik To Pray. El texto y referencia a esta oración se destaca en la primera página de esta edición de periódico vaticano en lengua española.