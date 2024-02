El presidente evitó los calificativos para Cristina y Massa, pero fue lapidario con Larreta y López Murphy

Durante la entrevista que brindó este jueves Javier Milei a Jonatan Viale en TN, el presidente se abstuvo de calificar negativamente a Cristina Kirchner y a Sergio Massa, llegando incluso a compartir simpáticas anécdotas sobre ambos, pero volvió a ser lapidario respecto a Horacio Rodríguez Larreta y Ricardo López Murphy, con quienes arrastra feroces disputas desde la campaña del 2021. Su desprecio por el exjefe de Gobierno no es novedoso y, en esta ocasión, lo acusó de "financiar campañas mediáticas y políticas" en su contra, en cuanto a López Murphy insistió en calificarlo de “traidor”, tal como había repetido en los últimos días.

Al conversar sobre la problemática en los comedores populares, al aire de TN, Milei afirmó que hay testimonios de “mentirosos profesionales” y disparó contra el canal C5N, asegurando que “se encarga de contratar actores para ensuciarnos”. “Es un escándalo, pero no me molesta porque afortunadamente en la era digital esas mentiras se caen muy rápidamente, igual que con los traidores que dicen ‘yo tengo una coherencia que me avala’ y después, cuando chequeás, notás que se contradicen”, sugirió el presidente.

Cuando le consultaron a quién se refería, confirmó "lo dije por el traidor de López Murphy”. Sobre el deterioro de ese vínculo, señaló: “Pasaron varias cosas. Él decidió ser parte de la construcción de Larreta para destruirme a mí y, de hecho, Rubinstein contó que justamente lo reclutaron para destruirme. Desde su lista a mí me han tratado de nazi, han dicho cosas muy fuertes”. También resaltó que el diputado lo “insultó” diciéndole “kirchnerista de derecha y castrista”.

“Hay cosas todavía más oscuras: volvió a buscar fondos para ensuciarme en la campaña presidencial”, acusó Milei a López Murphy y señaló que aquella financiación "se la pedía el mismo jefe que tenía, Larreta”. “Que no se la venga a jugar de honorable porque no lo es”, exclamó y continuó: “Quien movía la campaña electoral de López Murphy terminó recibiendo un bruto cargo con un montón de personas a cargo”, denunció sin mencionar nombres.

El presidente aseguró que "ese era el mecanismo de Larreta” y le sugirió al periodista que mire “La revolución liberal”, el documental que reconstruye la primera etapa política de Milei, durante la campaña del 2021, cuando López Murphy se bajó del intento de crear un mismo espacio para toda la dirigencia liberal-libertaria. En esa película, “contamos todas las peripecias que sufrimos a lo largo de la campaña”, reveló Milei y añadió: “Ni hablar del blindaje mediático que tenía, por lo que los periodistas fueron cómplices”, señaló contra el exjefe de Gobierno porteño.

“Con vos al aire salió el comentario mientras hablabas con Baby Etchecopar y a él también se le escapó al aire con Fantino, sabemos que (Larreta) les ofrecía dinero para pegarme”, le dijo Milei a Viale, quien atinó a comentar: “Muy fuerte”. “Esa es la política real”, sentenció el presidente, a lo que su entrevistador respondió: “Sí, lo sé, pero que lo digas vos como presidente es fuertísimo”.

Qué dijo Milei sobre Sergio Massa y Cristina Kirchner

En otro momento de la nota televisiva, el presidente se burló de la idea de un pacto con el peronismo. “Supuestamente tengo un pacto con Massa y con Cristina, ¿entonces por qué me votan todo en contra? Sería un pacto raro, además, ¿cuál sería la ventaja que yo saco? Si no me sacan nada, no me dejan gobernar”, se quejó.

Sobre la expresidenta Cristina Kirchner, Milei contó: “La única vez que yo hablé con ella fue en el paso de mando. Me acuerdo de dos cosas: cuando llegué, me avisó que teníamos que entrar caminando y me indicó que me ponga a su izquierda. Le respondí: ‘¿Yo a la izquierda suya?’. ‘Ya vas a ver cuando llegues y estés en el sillón de Rivadavia, se te van a ir todos los prejuicios’, me dijo ella. ‘Si usted lo dice…’, le dije yo”. “Lo otro fue con lo del bastón, cuando nos pusimos hablar de mis hijitos de cuatro patas, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Esa fue la única charla que tuve, pero fue genial, ¡la hice reír!”, festejó Milei con una sonrisa.

Milei defendió el ajuste a los jubilados: "No hay plata, y son el sector que tiene el menor porcentaje de pobreza"

Al referirse a su vínculo con el exministro de Economía, Sergio Massa, indicó: “Él era presidente de la Cámara de Diputados y yo lo conocía de antes. De las veces que hablé con él, una que recuerdo fue durante la pandemia. Mi papá estaba internado porque se fracturó la mitad de la cadera y, ya internado, contrajo COVID. En la desesperación, mientras no lo atendían, quiso ir al baño y se cayó y se terminó de fracturar. Estaba muy, muy mal. Empeoraba todo el tiempo, estaba más cerca del arpa que de la guitarra”, recordó el presidente.

En ese marco, “el señor Pablo Duggan estaba operando, diciendo mentiras sobre mi padre, que es una persona de carácter muy fuerte y eso lo podría haber matado. Esa gente con tal de hacer daño, es capaz de cualquier cosa”, espetó Milei y añadió: “Como yo en ese momento no di el nombre del periodista, me llamó Massa, me preguntó quién era y yo le dije que era Pablo Duggan. Al menos, después de eso, con mi papá no molestó más. Porque aparte era increíble, era todo mentira lo que estaba diciendo. No es el único periodista que miente, hay varios en tu señal”, apuntó, en referencia a TN.

