García Cuerva hace historia: es el primer arzobispo que camina junto a los fieles los 60 kilómetros a Luján

A punto de llegar ya al medio siglo, la 49° Peregrinación Juvenil a Luján se realizaba este sábado bajo el lema "Madre, estamos en tus manos, danos fuerza para unirnos", con una particularidad muy especial: el cardenal primado de la Argentina, Jorge Ignacio García Cuerva, caminará junto a los fieles los 60 kilómetros hasta Luján, una circunstancia inédita, ya que nunca un arzobispo porteño se anima a cumplir con tan exigente esfuerzo físico.

"Mi gran deporte es caminar, camino muchísimo, así que voy a llegar, medio rengo, pero llego", comentó García Cuerva en declaraciones a la prensa. Y agregó: "Vengo también a pedirle a Dios por nuestra Argentina, a pedirle a la Virgen por nuestra Arquidiócesis, por nuestra Iglesia de Buenos Aires".

"Me hace muy bien acompañar y estar cerca de la gente. No me puedo sentir pastor lejos de la gente", agregó García Cuerva, quien asumió el cargo en julio pasado. La marcha partió a las 10 desde el Santuario de San Cayetano del barrio porteño de Liniers con la Imagen Peregrina de la Virgen y recorrerán unos 58 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Luján.

49a. Peregrinación Juvenil a Luján, partiendo desde San Cayetano, en Liniers. (Foto SERGIO PIEMONTE)

Desde la organización se le pidió a los asistentes que lleven una vela para encender este sábado a la medianoche en la ruta con el objetivo de "iluminar las intenciones de todos y cada uno de los argentinos".

Mañana a las 7 en la Basílica de Luján, será el mismo García Cuerva quien encabece la misa que cerrará la tradicional peregrinación, que este sábado mostraba un operativo especial de policías, personal médico, voluntarios y más de 60 puestos sanitarios y de apoyo a los que se puede acceder en forma gratuita.

La peregrinación se puede seguir en vivo por el canal de YouTube LaPereLuján.

NA/HB