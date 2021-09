Gastos de comida y viajes en Olivos y Casa Rosada: la explicación del Gobierno

El Gobierno nacional publicó este lunes (27 de septiembre) un comunicado en el que se detallan diversos gastos de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, que van desde la alimentación diaria, pasajes y vestimenta hasta libros y comida para animales, como respuesta a publicaciones periodísticas sobre los gastos presidenciales.

La Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Julio Vitobello, emitió el comunicado por la "difusión de información falsa y/o su presentación tendenciosa" en un informe periodístico de LN+ en los que hablaban sobre los gastos de Presidencia.

De esta manera, desde el Gobierno informaron sobre nueve puntos para aclarar las versiones en cuanto a "la utilización de los recursos públicos en el ámbito de la Presidencia de la Nación".

En primera instancia, afirmaron que "no es cierto que se hayan gastado $108.200.000 en pasajes para el Presidente de la Nación". "El monto total presupuestado para todo el año 2021 es de $54.900.000 y hasta la actualidad se han utilizado $26.000.000".

"Cabe resaltar que los pasajes que emite la Secretaría General no son exclusivamente para el Presidente y la Primera Dama sino también para: otros funcionarios del Poder Ejecutivo que integran Comitivas oficiales; el personal de seguridad, ceremonial, médicos y equipos de trabajo. También para viajes de los pilotos y el personal de cabina de la flota aérea presidencial que se capacitan tanto en el interior y como en el exterior y para viajes institucionales de funcionarios dentro y fuera del país", añadieron, aunque no detallaron en particular cuánto se gastó en los pasajes de Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

Asimismo, otro punto que había generado polémica era los gastos en alimentos: "Es falso que se hayan gastado $90.000.000 en comidas. Ese monto es el presupuesto total planificado para el año 2021 para los comedores de Casa Rosada y la Residencia Presidencial de Olivos".

Según informaron, en esas sedes concurren a comer aproximadamente 1.900 personas (Secretaría General; Secretaría de Asuntos Estratégicos; Secretaría de Comunicación y Prensa; Secretaría Legal y Técnica; la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio del Interior), aunque no aclara si esa cifra es diaria, semanal, mensual o anual.

Apuntan a los gastos de Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

"En dicho rubro hasta el momento se han gastado $39.600.000. La cantidad diaria de personal y de seguridad de las dos dependencias en sus ingresos y egresos diarios hacen necesario contar con un comedor interno. Actualmente se ofrecen tres tipos distintos de menú a $300, $200 y $100. El dinero que se recauda vuelve a la cuenta del Tesoro Nacional por lo cual se recupera gran parte de lo gastado", añadieron.

A su vez, también afirmaron que "no es real que se hayan destinado partidas presupuestarias para la vestimenta del Presidente o la Primera Dama". "En el presupuesto 2021, se propusieron $6.410.000 para prendas de vestir y hasta el momento se han ejecutado $893.000. Esto está destinado exclusivamente a las prendas de vestir del personal de servicio, mantenimiento, cocheras, cocina, Casa Militar y médicos. No se trata de vestimenta para el Presidente de la Nación o la primera dama", sentenciaron.

Uno de los temas que más controversia había generado era el gasto en alimento para animales, que supuestamente iba destinado a Dylan, el perro de Alberto Fernández. Sin embargo, el Gobierno lo desmintió: "Es falso que se hayan utilizado $150.000 únicamente para el alimento de los perros del Presidente de la Nación. El ítem alimento para animales en el presupuesto está destinado a la totalidad de animales que se encuentran en la Residencia Presidencial donde se incluyen, ovinos, conejos, gallinas y perros detectores de explosivos".

Otros gastos que aclaró el Gobierno:

"El presupuesto anual para combustibles y lubricantes es de $48.700.000 y está destinado a la flota de automóviles de la Secretaría General y a los aviones y helicópteros de la flota aérea presidencial que no solo es utilizada por el Presidente de la Nación , sino también por funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".

es de $48.700.000 y está destinado a la flota de automóviles de la Secretaría General y a los aviones y helicópteros de la flota aérea presidencial que , sino también por funcionarias y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional". Herramientas menores : "corresponde a las herramientas de mantenimiento edilicio y automotor para todas las dependencias de la Secretaría General y la flota automotor y el presupuesto otorgado para el año 2021 es de $1.400.000, hasta la actualidad se han utilizado $175.000".

: "corresponde a las herramientas de mantenimiento edilicio y automotor para todas las dependencias de la Secretaría General y la flota automotor y el presupuesto otorgado para el año 2021 es de $1.400.000, hasta la actualidad se han utilizado $175.000". Confecciones textiles: "corresponde a la confección de banderas de Ceremonia compradas para los salones protocolares de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y los demás edificios de la Secretaría General y para el 2021 se presupuestaron $580.000".

compradas para los salones protocolares de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y los demás edificios de la Secretaría General y para el 2021 se presupuestaron $580.000". Hilados y telas : "se refiere a los gastos destinados a cortinados, retapizados, alfombras y manteles de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y los demás edificios que tiene a su cargo la Secretaría General (9 en total). El monto presupuestado para utilizar durante 2021 es de $1.720.000 y hasta el momento se ejecutaron $1.039.000".

: "se refiere a los gastos destinados a de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y los demás edificios que tiene a su cargo la Secretaría General (9 en total). El monto presupuestado para utilizar durante 2021 es de $1.720.000 y hasta el momento se ejecutaron $1.039.000". Libros y revistas: "el monto total presupuestado para 2021 en libros y revistas es de $3.100.000 y lo gastado hasta la actualidad es $271.000 destinados a la Secretaria General y a la Secretaria de Asuntos Estratégicos".

Por último, remarcaron que en la "Residencia Presidencial de Olivos no se han realizado remodelaciones edilicias y/o de infraestructura mobiliaria ni decorativas. Solo se han realizado tareas de mantenimiento básico".

