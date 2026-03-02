Docentes paran contra la reforma laboral y denuncian un “plan de ajuste”

Este lunes se llevará a cabo un paro nacional docente en contra de la reforma laboral aprobada la semana pasada en el Congreso y en la “defensa de la educación pública, el trabajo digno y los derechos de las y los trabajadores”. La medida incluirá el dictado de clases públicas en la calle para visibilizar el conflicto y los reclamos de los educadores.

La medida de fuerza fue convocada principalmente por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) que será acompañada por los sindicatos alineados por la Confederación General del Trabajo (CGT), es decir: la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

CTERA aseguró que la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno Nacional “no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales”, sino “precarizar el trabajo” y fomentar “la flexibilización de las relaciones laborales”, que concluirían con “la pérdida de empleo”.

Entre las demandas gremiales figura como uno de los puntos principales la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Explicaron que si hoy se actualizara, rondaría los 150.000 pesos por cargo. "Un docente con dos cargos está perdiendo más de 300.000 pesos por mes", advirtieron.

Hasta el momento, las provincias confirmadas son aquellas en donde estaba previsto el inicio del ciclo lectivo para este lunes: Buenos Aires (PBA y Ciudad Autónoma), Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, Corrientes, Catamarca, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones. En provincias como Chubut, la medida se extiende incluso por 72 horas, reflejando focos de conflicto local que se suman a la protesta nacional.

En tanto, en Tucumán, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) suspendió su adhesión al paro luego de acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. El reclamo principal de la provincia se centraba en la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el aumento del presupuesto educativo y la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

El comienzo de clases se regularizaría el martes y, para verificar el cronograma específico de cada distrito, se puede consultar el portal y los sitios oficiales de cada Ministerio provincial.

La CTERA sostuvo mediante un comunicado que la reforma laboral “forma parte del plan de ajuste del gobierno nacional y que avanza directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”. “Esta reforma no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales, sino la precarización del trabajo, la flexibilización de las relaciones laborales y la continuidad de la pérdida de empleo”, señaló el gremio.

“Se trata de una ofensiva que busca beneficiar a los sectores concentrados de la economía a costa del salario, la estabilidad laboral y la destrucción de la industria nacional”, subrayó el texto sindical, mientras que, desde CTERA sostienen que la sanción de la reforma “constituye un grave retroceso social y democrático. La aprobación profundiza la desigualdad y consolida un modelo de exclusión para millones de trabajadoras y trabajadores de nuestro país”.

La secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, manifestó que "va a afectar a las y los docentes y sus familias, porque indica que va a haber más despidos" y señaló que, en un gremio "mayoritariamente femenino" y con salarios promedio de "800.000 pesos", el ajuste impactará especialmente en las trabajadoras.

“Convocamos a continuar y profundizar la lucha en las calles, junto a las centrales sindicales y las organizaciones sociales, para defender el trabajo digno, el salario y los derechos laborales, y para rechazar toda política que implique pérdida de derechos”, indicó el escrito firmado por la Junta Ejecutiva de la CTERA.

