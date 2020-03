Jorge Asís: "El gobierno va lento, está absolutamente paralizado"

Jorge Asís regresó este miércoles 4 de marzo al programa Animales Sueltos y se refirió a la situación política que atraviesa el país al asegurar que "el Gobierno va lento" y que "está absolutamente paralizado".

"El Gobierno está absolutamente paralizado", sentenció el escritor y analista político en la pantalla de América TV. "Con elegir el tema de la deuda, se equivocó al poner fechas como se equivocó Macri al hablar del segundo semestre. Esto tal vez te va a llevar hasta el otoño, quizás todo el otoño, razón por la cual hay que buscar algunos otros ángulos activos para hacer política", expresó en referencia a la renegociación de la deuda externa con el FMI.

"El Gobierno va lento, ni siquiera nombró los funcionarios que tendría que nombrar. Las únicas divergencias hacia adentro todos están en la espera como que pase algo y el tema se resuelva. La deuda se va a resolver. No van a ser tan fácil, es un mecanismo complejo y lleva tiempo. Hay que hacer alguna otra cosa", recalcó el autor de Diario de la Argentina y Flores robadas en los jardines de Quilmes.

Asís también analizó la pretensión política del anterior presidente: "Mauricio Macri quiere volver a ser presidente, quiere ser el jefe de la oposición. No sabe cómo. Hoy tiene que disputar ese espacio con Rodríguez Larreta y con María Eugenia Vidal. Él se fue agrandado creyendo que es 40 por ciento fue de él. En los últimos días de campaña para él fueron muy revulsivos", evaluó.

Sobre Alberto Fernández, el escritor aseguró que "habla mucho", que "es su única voz la que se escucha" y que eso le "parece es un error que tal vez debería corregir" y que "debería habilitar algunas otras voces que también bajen línea. Es él el que habla todo el día".

"Le gusta y tengo entendido que no le gusta que muchos otros hablen. Y menos hasta con los periodistas en off de record. Él cuida mucho el tema de la comunicación. En la práctica él es el presidente, su propio jefe de gabinete, su vocero. Cuando vos hablás tanto, tenés que decir algo inteligente alguna vez. Cuando la cosa es tan elemental y es sucesión de cuestiones voluntarias en un país paralizado que no arranca, eso quizá no se lo dicen a él".

Sobre el contexto del país, Asís había hecho en octubre de 2019, poco antes de las elecciones, contundentes declaraciones sobre el rol del actual mandatario. "Alberto Fernández debe estar muy preocupado, porque el paquete que recibe es atroz", dijo por esos días al referirse a la "herencia" que iba a recibir el actual mandatario. "A Alberto no le quedan ni tres meses para hacer las cosas que tiene que hacer antes de que esto estalle", expresó en aquél entonces el periodista.

AB/FF