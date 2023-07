Juan Pablo Luque, el candidato a gobernador peronista, votó este domingo en la mesa 1179 de la escuela N°39 de Comodoro Rivadavia. Para el actual intendente de Comodoro Rivadavia, la ciudad de mayor cantidad de población de la provincia y el corazón de su producción petrolera, la campaña que encabezó en su frente "Arriba Chubut" tuvo como dilema mayor lidiar con los bajísimos índices de aprobación conque se despide la gestión del actual gobernador del PJ, Mariano Arcioni.

Luque fue a votar acompañado junto a su hija, su pareja y sus padres, su tarea como intendente de Comodoro tiene una imagen aceptable y por eso el jefe comunal apuesta sus mayores fichas a hacer una buena elección "de local", para que ese volumen de votos impacte en los números generales.

Juan Pablo Luque: "Nacho Torres fue empleado de Mauricio Macri"

Tras hacer la fila y emitir el voto, Luque habló de los daños causados por los fortísimos vientos que azotaron la zona en particular y a la Patagonia en general, con ráfagas que superaron los 100 km/h y este sábado hasta publicamos que ese vendaval había volcado un camión en la ruta.

“Lo más importante era que no lamentemos una vida”, dijo Luque, resaltó que la comuna "trabaja con todos sus recursos para devolverle la energía eléctrica” a los vecinos que quedaron a oscuras por el viento.

Luque negó las afirmaciones que había hecho un rato antes su adversario del PRO, Nicolás Torres, en el sentido de que desde "el gobierno provincial se trató de desalentar" la participación ciudadana, y expresó “todo lo contrario, se hizo un trabajo importante para tener las escuelas en condiciones y despejar las calles y avenidas, porque lo que sucedió ayer fue un evento extraordinario”.

Luque se diferenció del gobierno actual y también cuestionó a quienes afirman que el peronismo ha ejercido el poder durante dos décadas en Chubut, al señalar que “eso no es cierto, no hay 20 años de peronismo en la provincia, porque los últimos 6 años no han sido parte del gobierno peronista”. Apuntaba a que Arcioni, referenciado en Sergio Massa, pertenecía al Frente Renovador y no al peronismo más tradicional.

Sobre su tarea en Comodoro Rivadavia remarcó: “Es una de las ciudades más difíciles de gestionar, porque tiene más de 4.000 pozos petroleros adentro del tejido urbano, con oleoductos que cruzan barrios nuestra ciudad y que impiden la posibilidad de urbanizarlos, hay líneas de alta tensión relacionada a la industria petrolera y en ese contexto logramos que Comodoro Rivadavia crezca y que sea la segunda ciudad con menos desocupación del país”.

Juan Pablo Luque: “La gestión provincial es una catástrofe a nivel educativo”

Con respecto a la inseguridad, el precandidato a gobernador expresó que: “Gracias a políticas deportivas y culturales bajamos un 70% la tasa de homicidios en la ciudad”. Y remarcó que “la educación es el tema que más preocupa porque no hay posibilidades de crecer sin un plan educativo que esté pensado en el mañana que es muy distinto al que tuvimos que enfrentar nosotros”.

Al cierre le pidió a la población que se acerque a votar y enfatizó en “la importancia de armonizar la política, de pacificar la política”. Y concluyó que “no hay que subestimar a la población”, en alusión a sus decisiones electorales.

