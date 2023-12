La expareja de Nalbandian declaró en la causa: pidió allanar sus dispositivos y una medida de restricción

La modelo Araceli Torrado, ex pareja de David Nalbandian, declaró este martes 12 de diciembre en el marco de la causa contra el extenista por acoso y hostigamiento al colocarle una cámara oculta en el departamento en el que convivían en el barrio porteño de Palermo.

Luego de que la justicia revocara el sobreseimiento del deportista, Torrado declaró durante dos horas en el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad 30, ubicado en la calle Beruti 3345 del mencionado barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí pidió una medida de restricción y el allanamiento a los dispositivos de su expareja y, al salir del lugar, aseguró que "es un alivio" finalmente ser escuchada por el Poder Judicial.

Araceli Torrado.

"Fue un buen paso el hecho de poder hablar y declarar. Estoy esperándolo hace meses, desde que hice la denuncia a mitad de año. Siento un poco de alivio al saber que se ha hecho público y que nos han prestado atención de parte de la justicia", dijo Torrado a Télam.

Su declaración se da luego de que la Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional revocara la resolución que archivó la causa contra Nalbandian, tras un recurso de apelación interpuesto por el abogado de Torrado, Martín Olari Ugrotte.

En ese sentido, los jueces ordenaron además que la denunciante sea escuchada, reconociendo su derecho a continuar impulsando la investigación.

Araceli Torrado.

David Nalbandian.

"Queremos el allanamiento a los dispositivos", pidió Torrado

La joven de 30 años pidió el allanamiento de los dispositivos de su ex novio y contó la difícil situación de salud mental que transita por lo ocurrido: "Me filmó y grabó por bastante tiempo como para tener desnudez y privacidad de mi persona, familia, amigas. Me generó pánico y ansiedad saber que él me tiene en su celular o en alguna aplicación y no pude tener la respuesta de dónde queda mi intimidad, mi imagen", dijo.

"Espero que la justicia ahora que está actuando no tarde mucho más. Queremos el allanamiento a los dispositivos. Me quiero quedar tranquila que no está en mano de una persona depravada", dijo Araceli Torrado, quien mantuvo una relación con Nalbandian entre septiembre de 2022 y junio de 2023.

Torrado insistió además en pedir una medida de restricción: “En una de mis últimas comunicaciones con él me dijo que me iba a buscar. Tuve que mudarme a las corridas y a las escondidas", contó.

Según dijo su abogado defensor, entre hoy y el miércoles 13 de diciembre el Poder Judicial deberá resolver respecto de los pedidos de su representada.

David Nalbandian y Araceli Torrado.

La conversación entre Torrado y Nalbandian donde él admite que colocó una cámara

Como parte de la denuncia, Torrado incluyó un video en el que se muestra el momento en que su hermano desmonta el conducto de ventilación de su habitación y descubre la cámara. Además, adjuntó grabaciones de audio de WhatsApp y una conversación telefónica con Nalbandian en la que él reconoce el incidente.

"¿Querés que sea honesto? La pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con Internet que no se puede ver. Así que no vi absolutamente nada", mencionó el ex tenista en la llamada.

"¿Con qué fin hiciste esto? ¿Sos un degenerado que querés verme en bolas cuando duermo, tenés morbo de verme con alguien o ver si traía chabones? Contame la posta", le preguntó Torrado. "La posta es... Hay un montón de veces que no te entiendo. Con la única intención que fue, es de entenderte un poco más, de empatizar un poco más de alguna manera", dijo Nalbandian.

