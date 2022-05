La insólita respuesta del abogado de Ángel Constantino: "Tiene atractivo sobre las mujeres"

Ángel Fabián Constantino, el intendente entrerriano de Gilbert, fue acusado de abuso sexual y su defensa está compuesta por los abogados Mario Arcusín y Fabián Otarán. En esta oportunidad, Arcusín se animó a realizar declaraciones públicas sobre el caso.

El abogado habló en una entrevista exclusiva con AHORA El Día y expresó: “Esta es la primera vez que salimos por un medio. He pedido derecho a réplica en otros espacios y no me han respondido. Esta es nuestra primera oportunidad de hablar”.

“Tenemos que escuchar todas las voces y que la Justicia actúe”, señaló el abogado técnico con experiencia en el trato de delitos sexuales, motivo por el que habría sido contratado por Constantino.

El jefe comunal del municipio entrerriano se encuentra en medio de un proceso legal a raíz de tres denuncias que recibió por delito de acoso sexual con acceso carnal. El mismo lleva siendo investigado desde mediados del 2021.

“Yo estoy convencido que a Constantino le hicieron una cama”, aseguró Arcusín y explicó que “esto no quiere decir que no haya habido una relación”, sino que el imputado reconoce que existieron hechos de relación sexual pero que todas eran “personas mayores” de edad.

Tras insinuar que existió un cierto consentimiento, y ante la consulta sobre por qué lo denunciarían si así fuera, el abogado respondió: “Suele suceder que del amor al odio hay un paso muy cercano. Si llegamos a probar con Otarán que hay relaciones que no existieron y que otra fue consensuada, o que la otra no pasó de ser un simple cariño, no tenemos que probar nada más que eso”.

“Antes las leyes eran peores para las mujeres, pero ahora, en vez de emparejarnos, nos hemos ido para el otro lado. (...) el principio de inocencia y el derecho de defensa se revierten, y en vez de tener que probar la mujer si es cierto lo que dice, el hombre tiene que probar que no es cierto”, enfatizó el letrado que se autodefine como “el abogado de Entre Ríos con más experiencia en delitos sexuales”.

Marchas en Gilbert para que Constantino deje la intendencia.

“En un pueblo chico es muy común que esto suceda. Una cosa es que sea mujeriego y que tenga atractivo sobre las mujeres por su formación”, explicó sobre por qué le habrían hecho denuncias falsas y resaltó que Constantino resultaba atractivo para las mujeres porque “tiene título de Psicología Social, fue durante muchos años Director de Cultura y siempre tuvo auto”.

Con respecto a la denuncia realizada contra el intendente de parte de su ex empleada de prensa, el abogado señaló que su cliente afirma haber tenido una “relación amistosa” y nada más que eso. “Tiene whatsapp, mensajes, reconoce haberla saludado con beso y abrazo”, expresó.

“Voy a presentar pruebas de cuáles pueden ser los motivos. Yo respeto la versión que dan las mujeres y no tengo por qué no creerles, pero así mismo, ustedes (los medios) tienen que respetar la versión de Constantino y no tienen por qué no creerle”, agregó Arcusín cuando le preguntaron por qué motivos la empleada lo denunciaría si sólo tenían una relación amistosa.

Asimismo, el intendente acusado recibió prisión domiciliaria tras violar la restricción perimetral que le prohibía el acercamiento a las víctimas. “En estos pueblos es difícil implementar medidas de restricción de estas características cuando estás a pocos metros. Puedo pasar por al lado tuyo pero sin molestarte, pero los Jueces de Garantías no tienen en cuenta la realidad de un pueblo de 3 mil habitantes como Gilbert”, argumentó al respecto el defensor.

“Como no lo pueden bajar políticamente porque tiene un buen sustento, pretenden bajarlo así”, señaló el abogado sobre la hipótesis de que las denuncias parten de una motivación política y aclaró que “no está asegurando nada” pero que “hay un montón de causales que pueden haber llevado a que se arme una escena inexistente”.

A su vez, sumó una segunda hipótesis que se relaciona con una situación de celos de parte de las parejas de las denunciantes: “Estamos hablando de tres mujeres. Puede haber celos masculinos porque estas mujeres tenían parejas”.

El proceso legal

Actualmente, la causa que acusa a Constantino de abuso sexual se encuentra en la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP), aunque se estima que en breve será elevada a juicio.

Si bien Arcusín adelantó que pedirá el sobreseimiento del funcionario, añadió: “La segunda salida es aceptar que se pudo haber cometido algún delito y evitar un juicio oral, entonces podríamos ir a un juicio abreviado por el mínimo de la pena. Y la tercera opción es ir a un juicio oral ante un Tribunal, si la pena máxima es menor a 20 años y a un juicio por Jurado si la pena pedida excede los 20 años”.

Mario Arcusín, uno de los abogados de Constantino. | Crédito: El Día de Gualeguaychú

“Las pericias psicológicas tienen muchas fallas, porque la pericia puede demostrar que la persona ha sufrido algún tipo de daño de este tipo, pero no puede probar quién es el autor”, sostuvo el abogado en relación a las pruebas que la Justicia posee en contra del jefe comunal.

Al mismo tiempo, indicó que “las tres pericias tienen semejanzas muy raras” y que “son idénticas, como si se hubiera tomado un modelo”. Mientras que agregó que se trata de un delito “de oscuridad o silencio”: “Es muy difícil que haya testigos. Esto hace que las pruebas se reduzcan muchísimo y la única prueba principal que maneja la Fiscalía son las pericias psicológicas y la declaración de las supuestas víctimas”.

El letrado explicó que, en caso de llegar a un juicio oral se va a juzgar si hubo abuso sexual, no si rompió una perimetral. “Se va a evaluar si le tocó la cola o le tocó los pechos, eso deberá probarse”, afirmó.

En caso de pasar a un juicio por Jurado señaló que tienen que “convencer a 11 personas con un idioma muy distinto al que se usa en una pericia psicológica, que está hecha para que al entendamos quienes tenemos estudios universitarios o terciarios, que entendemos el lenguaje y el idioma”.

“Yo no sé cómo van a tomar las personas comunes las declaraciones de estas personas. Yo voy a probar que las relaciones fueron consentidas, y tengo pruebas…”, concluyó Arcusín.

