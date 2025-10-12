La tapa del Diario PERFIL del domingo 12 de octubre de 2025

Acontinuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.077 del Diario PERFIL, de este domingo 12 de octubre de 2025.

Qué significará ganar, por Jorge Fontevecchia.

Caputo, Milei, Bessent, el FMI y las enseñanzas del Séptimo de Caballería, por Carlos Burgueño.

El milagro de Mario Bros y el precio del auxilio, por Roberto García.

El peronismo le reza a San Espert, por Javier Calvo.

Supertrump lo hizo, por Carlos Fara.

A la deriva, por Carlos Heller.

Las señales de alarma en la antesala del 26-O, por Nelson Castro.

¿Narcotráfico al acecho de la justicia?, por Eduardo Valdés.

Cuando la ley volvió del exilio a la Argentina rota, por Sergio Delgado y Víctor Hugo García.

La sociedad inmóvil, por Miguel Roig.

El Consejo de Paz para Gaza, por Juan Pablo Laporte.

El show no puede seguir, por Hugo Haime