La tapa del Diario PERFIL del domingo 19 de octubre de 2025

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.079 del Diario PERFIL, de este domingo 19 de octubre de 2025.
Trump y Georgieva crean kirchnerismo, por Jorge Fontevecchia
Vicisitudes del mejor gobierno de la historia, por Gustavo González
Gobernabilidad o default: Javier Milei enfrenta el ultimátum político, por Carlos Burgueño
El acuerdo de salvataje financiero obliga al gobierno argentino a algo más que cumplir metas fiscales y de reservas: exige “gobernabilidad”. En la jerga del Banco Mundial, implica cooperación entre el Estado y actores privados, eficacia institucional y diálogo político. Para acceder a los dólares, Milei deberá abrir su gestión, recomponer lazos con la “casta” y el Círculo Rojo, y garantizar consensos para aprobar reformas estructurales.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite