La tapa del Diario PERFIL del domingo 19 de octubre de 2025

Trump y Georgieva crean kirchnerismo, por Jorge Fontevecchia

Vicisitudes del mejor gobierno de la historia, por Gustavo González

Gobernabilidad o default: Javier Milei enfrenta el ultimátum político, por Carlos Burgueño

El acuerdo de salvataje financiero obliga al gobierno argentino a algo más que cumplir metas fiscales y de reservas: exige “gobernabilidad”. En la jerga del Banco Mundial, implica cooperación entre el Estado y actores privados, eficacia institucional y diálogo político. Para acceder a los dólares, Milei deberá abrir su gestión, recomponer lazos con la “casta” y el Círculo Rojo, y garantizar consensos para aprobar reformas estructurales.